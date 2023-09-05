В Пермском крае бизнесмена зарезали ножом в шею

Бизнесмена ударили ножом в шею, преступника ищут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кудымкаре 4 сентября убили 61-летнего бизнесмена Анатолия Канюкова. Как рассказали в СКР по Пермскому краю, он был найден дома с колотым ранением в шею.

Анатолий Канюков был известным в Кудымкаре предпринимателем, многие годы он владел популярным в городе кафе «Макс». По информации из налоговой инспекции, в 2017 году его деятельность была прекращена. Кроме этого он владел фирмами по лесозаготовке, добыче гравия и песка.

По информации источника «Парма-новости», предпринимателя сзади ударили ножом в шею. Мертвым его обнаружила супруга.

Следователи осмотрели место ЧП, они нашли нож, которым расправились с мужчиной. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство».

- Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Местные жители в социальной сети пишут, что Анатолий Канюков был уважаемым человеком, многие знают его с хорошей стороны: «Очень жаль, так внезапно жизнь может оборваться, земля пухом Максимычу», «Уважаемый был человек, кто мог руку поднять на Максимыча», «Царствия небесного, Анатолий Максимович. Соболезнование сыновьям и жене».

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