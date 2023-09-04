«Наш ответ Факерам» - в Перми состоялся предпремьерный показ семейной комедии «Праздники»

Семья Пыжовых собралась на даче на Первомай. Фото: кадр из фильма

Глава семейства Пыжовых Наталья Николаевна искренне верит, что ее жизнь сложилась почти идеально – любящий муж, любимая работа в Академии МВД, две дочери-красавицы. Разве что остается дочек замуж выдать да внуков дождаться. Но случайно прочитанное сообщение переворачивает всю ее жизнь – оказывается, муж много лет назад, будучи на курорте, изменил ей.

Выход один – развод, но вначале нужно познакомиться с женихами дочерей, которых те везут на родительскую дачу на майские праздники. А ради этого – сохранить видимость идеальной семьи. Хотя, как выясняется, с женихами тоже не все просто: один из них лицемер и абьюзер, другой же – и вовсе фиктивный…

Мария Аронова и Виталий Хаев в роли супругов Фото: кадр из фильма

Моментами сюжет комедии «Праздники» напоминает американскую комедию «Знакомство с родителями», но перенесенную в российские реалии. Сценарий написали Денис Шенин, Дмитрий Ковалев – сценаристы «Реальных пацанов».

- Отношение родителей и детей – это вечный сюжет, – говорит Денис Шенин. – Мы хотели, чтобы семья Пыжовых была узнаваема для зрителей, чтобы они видели в них своих знакомых, родственников, соседей. К себе домой, в Пермь и Кудымкар, где живут наши родители, мы из Москвы ездим в основном по праздникам. И возвращаясь из этих поездок, мы делимся друг с другом разными историями. Так появилась идея собрать в фильме семью на майские праздники. В картине у каждого из шести членов семьи – своя история.

Чуть что – и за пистолет

Многие ситуации, которые вошли в «Праздники», действительно происходили в жизни.

- К примеру, в финале фильма героя Виталия Хаева – наш замечательный папа –произносит монолог о своем знакомстве с будущей женой, о том, как впервые увидел ее. Этот монолог практически повторяет рассказ моего отца, как он встретил мою маму, – признается Дмитрий Ковалев.

А одним из прообразовглавной героини стала Наталия Николаевна Агафонова, ректор Западно-Уральского института права. А ранее она преподавала у Дениса и Дмитрия, хотя те и учились в разных вузах. Денис – в педагогическом на истфаке, где Наталия Агафонова вела историю и этнографию, а Дмитрий – в академии МВД, у него она преподавала культурологию и религиоведение.

- И нам очень понравилось и это совпадение, и определенный парадокс: она преподаватель, но при этом еще и подполковник полиции, – говорит Дмитрий. – И мы сделали нашу героиню тоже преподавателем в Академии МВД, что накладывает свой отпечаток на ее семейные отношения. К примеру, она может и за пистолет схватиться, что и проделывает в фильме.И в сценарии сразу прописали, что мать играет Мария Аронова. Другие варианты даже не рассматривали.

Режиссер Борис Дергачев помогает Марии Ароновой "подстрелить" неверного мужа. Момент съемок.

Снималась на восьмом месяце беременности

Одну из дочерей Пыжовых играет Анастасия Калашникова («Женись на мне», «Триада»). Яркую эффектную блондинку быстро утвердили на роль. Но подготовка к съемкам несколько затянулась, и когда они начались, Анастасия оказалась на восьмом месяце беременности.

- По сюжету я не была беременной, и поэтому каждая сцена со мной становилась настоящим испытанием для моих коллег – приходилось скрывать мой живот, – смеется Анастасия. – Изощрялись, как могли, прикрывали его то сумкой, то посудой, то покрывалом, которые я держала в руках. А для общих планов использовали девочку-дублера.

В результате беременности персонажа не заметил никто из зрителей.

- Последней снимали сцену, когда я стою под проливным дождем. Я уже была на девятом месяце. А ночь оказалась самой холодной. Продюсер заказал «скорую», чтобы она дежурила на площадке, – вдруг я от стресса рожу раньше времени. Меня максимально утеплили, реквизиторы просили прощения, что не смогут подогреть воду – техника не позволяет. А в итоге сама съемка заняла несколько секунд, меня облили водой – и все.

Сейчас сыну Анастасии уже месяц, и его первое в жизни путешествие прошло в Пермь, на мамину премьеру.

- Хотя пермских реалий в фильме нет – нам их хватило в «Реальных пацанах» - мы сразу договорились, что премьера состоится в Перми, - рассказал Дмитрий.

Одним из первых зрителей «Праздников» стала Наталия Агафонова

- Признаюсь честно, узнав о том, что я стала прообразом для героини фильма, я пустила слезу от счастья, - призналась она. – Это высшая награда для учителя - спустя годы так проявиться в творчестве своих учеников, значит, мы работаем не зря. Еще раз я убедилась, что каждый из нас может сыграть огромную роль в жизни своих студентов. И мне очень понравился и сам фильм, и то, что он возвращает нас к семейным ценностям.

Фильм действительно получился смешным и вместе с тем трогательным.

- За время съемок у меня даже изменилось отношение к моей собственной семье, – говорит Анастасия. –Я стала относиться к ним с большей любовью.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Улитки тоже хотят жить»

- У нас есть сцена, в которой день плавно переходит в ночь, – рассказывает Дмитрий Ковалев. – Для нее мы придумали ползущую по стене бани улитку: она ползет, а дневной свет сменяется сумерками.

Сценаристы озвучили идею. Реквизиторы в тот же день заказали улиток в Краснодаре. И на следующий же день на съемочную площадку прислали банку с ними.

- Начинаем снимать, а улитки не то что не ползут, а даже не цепляются к стене бани. Просто падают на землю. Понимаю, они всю ночь летели из Краснодара, устали. А свет уже уходит. И тогда решаем сделать последнюю попытку, достаем улитку с самого дна банки. И она, очевидно, так хотела жить, так хотела выбраться¸ что зацепилась и поползла, и все нам отыграла как надо.