Жительнице Прикамья, которой сожитель отрубил руку, бесплатно сделают протез

Уже 5 сентября Анастасия приедет в Пермь на первичный осмотр врача. Фото из личного архива Анастасии.

Когда мы рассказали историю 28-летней Анастасии, которой сожитель отрубил кисть руки, компании по производству бионических протезов "Моторика", сотрудники пообещали бесплатно изготовить для нее высокотехнологичный протез.

Специалист пресс-службы «Моторики» Александр Курбанов объяснил, что сам протез изготавливается за 2-4 недели. Однако в случае с Анастасией нужно будет подождать от 2 до 6 месяцев.

- У девушки приобретенная травма. Поэтому нужно подождать, когда заживут раны, восстановятся мягкие ткани. После этого мы поймем, в каком формате нужно протезировать руку. Также ей нужно будет пройти медкомиссию, собрать все необходимые документы. Далее мы будем снимать слепки, делать 3D-модель протеза и запускать его в производство, - говорит Курбанов.

Стоимость бионического протеза составляет порядка 2 миллионов рублей. Однако в Моторике их делают бесплатно - всем желающим.

- Любой гражданин России может получить подобный высокотехнологичный гаджет бесплатно. В нашей стране хорошо отлажена система обеспечения протезами, где государство берет расходы на себя, - объясняет Курбанов. - Стоит понимать, что протез - это не рука, а удобный инструмент, требующий от владельца обучения и тренировки. Нужно постепенно перекладывать максимум бытовых функций на роботизированную руку. Здесь все зависит от желания и усидчивости. Кто-то привыкает к нему за месяц, а у кого-то на это уходи год. Это зависит от вовлечения в процесс реабилитации. У нас для этого есть отдельная программа, где мы объясняем, как правильно тренироваться и развивать навыки управления. Протез, как минимум, позволит брать предметы, кататься на самокате или велосипеде. Для максимума пределов практически нет.

Уже 5 сентября Анастасия приедет в Пермь на первичный осмотр врача и электромиографию. Электромиография - это диагностический метод, посредством которого специалисты оценивают функциональное состояние скелетных мышц и окончаний периферических нервов. Оценка происходит по уровню их электрической активности. Такое обследование позволяет определить очаг, степень распространенности, тяжесть и характер поражения мышечной ткани и нервных волокон.

Специалисты "Моторики" уже подготовили для Анастасии необходимый пакет документов, а обследование будет бесплатным.

Как управлять протезом

- Бионический протез с подвижностью каждого пальца работает за счет считывания электрического потенциала мышечных тканей руки. Электроды передают сигнал от датчиков в микропроцессор, мозг всего протеза, который формирует команды и направляет их в моторы, приводящие активные части кибер-руки в движение. Пользователь с таким протезом может выполнять различные жесты и схваты, - объясняют в "Моторике".

Согласны, это объяснение понятно не для всех, поэтому о том, как работает бионический протез смотрите в видео.

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