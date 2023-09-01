В МВД рассказали, как ловили прикамца, который отрубил своей возлюбленной руку

Во время задержания подозреваемый съел сим-карты. Фото: Анастасия/Олег Золото

- 1 июля 2020 года в отделение МВД по Александровскому муниципальному округу поступило сообщение от местных жителей, что в отношении соседки совершено тяжкое преступление. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. Полицейские выяснили, что травму ей нанес ранее неоднократно судимый сожитель, который скрылся с места преступления в неизвестном направлении. В течение суток сотрудникам угро МВД по Александровскому муниципальному округу удалось установить такси, на котором подозреваемый уехал в Березники и квартиру, в которой он прятался. Мужчина был задержан и заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Как рассказала "Комсомолке" пострадавшая Анастасия, во время задержания ее сожитель съел свои сим-карты. А после звонил ей из СИЗО с угрозами. Девушка тут же рассказала о звонке сотрудникам изолятора, которые устроили в камере обыски и нашли три сотовых.

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