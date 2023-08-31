В выходные, 2 и 3 сентября, центр Перми будет перекрыт из-за марафона

По улице Ленина проляжет трасса марафона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные по улицам Перми побегут участники марафона. В связи с этим 2 сентября будет перекрыто движение по участку улицы Петропавловской между улицами Борчанинова и Крисанова. А с пяти утра 3 сентября центр города будет полностью закрыт для движения транспорта – до 17 часов.

В частности, улица Ленина будет закрыта от улицы Максима Горького до улицы Борчанинова, Окулова от Соборной площади до улицы Попова, Петропавловская - от Комсомольского проспекта до улицы Попова.

Нельзя будет проехать по улице Сибирской от Монастырской до Революции. А Компрос перекроют от Петропавловской до Краснова. У улицы Пушкина закроют движение на двух участках - от улицы 25 Октября до Сибирской и от Комсомольского проспекта до Куйбышева.

Изменят свои маршруты в выходные и часть автобусов.

2 сентября с 10:30 до 16:00 автобусы маршрутов №6, 35 и 46 не будут останавливаться на остановке «Пермский академический Театр-Театр».

А 3 сентября с 05:00 до 17:00 в связи все автобусы, идущие через центр города, будут объезжать перекрытую часть по улицам Пушкина и Революции. Маршруты с правого берега после Камского моста пойдут по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.

Маршруты №3, 10, 41, 51 и 71 будут укорочены. Конечной для автобуса №3 станет «Автовокзал», для автобуса №10 – «Универсам», для 41-го – «Улица Попова». Маршрут №51 будет ходить до Комсомольской площади, а маршрут №71 – до Центрального рынка.

После 17:00 автобусы №6, 10, 14, 49, 50, 67 и 68 будут ходить по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского (обратно – по улицам Екатерининской или Петропавловской в зависимости от маршрута), Крисанова, далее – по маршрутам следования. Маршруты №35 и 46 пойдут от улицы Ленина по улицам Борчанинова и Петропавловской без остановки на «Театре-Театре». Это ограничение продлится до 20 часов.