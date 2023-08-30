В Перми открылся центр детской неврологии в клинике «Альфа-Центр Здоровья»

В медицинской клинике «Альфа – Центр Здоровья» помогают маленьким пациентам и их родителям справляться с различными неврологическими проблемами. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

В медицинской клинике «Альфа – Центр Здоровья» прошло торжественное открытие центра детской неврологии, который будет помогать маленьким пациентам и их родителям справляться с различными неврологическими проблемами. Врачи клиники рассказали, каким пациентам они смогут помочь, а также какие программы и методы лечения применяют.

Комплексный подход к решению проблемы

В неврологическом центре «Альфа – Центр Здоровья» работают высококлассные специалисты: невролог, психотерапевт, логопед, педагог-психолог, массажист. Врачи работают с детьми по специальным программам.

В неврологическом центре «Альфа – Центр Здоровья» работают высококлассные специалисты: невролог, психотерапевт, логопед, педагог-психолог, массажист. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Например, при задержке речевого развития у детей консультацию проведут невролог и психолог, затем будут назначены обследования, чтобы выработать правильную тактику лечения ребенка. Это очень удобно, так как все необходимые консультации узких специалистов и обследования можно пройти в одном месте. Еще одно значимое обстоятельство для родителей маленьких пациентов - то, что пройти обследования и лечение по программе будет выгоднее на 20 процентов, чем платить за каждую отдельную консультацию.

Как помочь гиперактивному ребенку?

В наше время стала распространенной проблема гиперактивности - когда родители обращаются с жалобами на неусидчивость, невнимательность ребенка, ему не очень комфортно находиться в школе, есть трудности с обучением.

- В этих случаях важно донести до родителей и через родителей до педагогов, что это не ребенок плохой, а так работает его мозг, и ему в этой ситуации нужно обязательно помогать. Если назначить правильные диагностику и лечение, то эти дети меняются на глазах, - говорят врачи детского центра. - Гиперактивные дети - зачастую талантливые и умные.

В клинике «Альфа – Центр Здоровья» появился такой метод немедикаментозного лечения СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивнстью), как БОС терапия – биологически обратная связь.

- У терапии БОС многочисленные показания, но одно из них – ведение тренингов по работе с ритмами мозга, - рассказывает Ирина Власова, детский невролог, врач функциональной диагностики. – Ребенок перед компьютером в специальных датчиках проходит курс лечения игровым способом. Он самостоятельно меняет свои ритмы мозга. Это длительная работа и при гиперактивности требуется от 40 до 60 занятий два раза в неделю, но результат не заставит себя ждать. Такие дети становятся более усидчивыми, лучше воспринимают информацию.

В медицинской клинике «Альфа – Центр Здоровья» помогают маленьким пациентам и их родителям справляться с различными неврологическими проблемами. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Устраняем детскую тревожность

Еще одна проблема, с которой помогут справиться врачи центра неврологии «Альфа- Центр Здоровья», - детская тревожность. Для этого также специально разработана программа диагностики и лечения. Здесь проводятся консультации узких специалистов, электроэнцефалография и, если это необходимо, терапия – биологически обратная связь.

Электроэнцефалограмма поможет выявить эпилепсию

В центре можно пройти такое исследование как электроэнцефалограмма, в том числе с включением дневного сна. Этот метод давно известен, но в нем часто возникают новшества. Врачи центра детской неврологии «Альфа – Центр Здоровья» следят за тенденциями развития этого метода и успешно их применяют.

-У нас проводится два варианта электроэнцефалограммы – это рутинная, которая показана, например, при таких состояниях, как некоторые формы эпилепсии, головные боли, повышенная тревожность, - объясняет невролог Ирина Власова. – А также электроэнцефалография-мониторинг во время дневного сна пациента. Этот метод показан для диагностики эпилепсии, нарушения обучения, поведения, при заиканиях, навязчивостях, а также, если у родителей есть ощущение, что ребенок «замирает» или «зависает». В этом случае также нужна электроэнцефалограмма.

В центре можно пройти такое исследование как электроэнцефалограмма, в том числе с включением дневного сна. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Детская головная боль

К врачам нередко приходят родители, дети которых жалуются на головную боль. Программа «Детская головная боль» - достаточно обширная. Нужно провести большое количество исследований, в том числе расширенный биохимический анализ крови, компьютерную томографию головного мозга, УЗИ сосудов и электроэнцефалограмму.

- Мигрень часто встречается в детском возрасте, но медикаментозная терапия, особенно у маленьких детей мало применима, так как большинство препаратов не подходят для их возраста. В этом случае поможет температурно-миографический тренинг, - рассказывает врач Ирина Власова. - Эта процедура учит ребенка контролировать свою температуру тела и в начале приступа дети, чувствуя приближение головной боли, учатся предотвращать ее у себя. В этом случае нужно от 10 до 15 процедур.

Кроме этого в центре неврологии помогут родителям и их детям избежать трудностей с обучением. Программа перекликается с лечением детей с СДВГ, но не всегда это одно и тоже, тем не менее методики обследования схожи. Также в детском центре лечат энурез.

Врачи центра неврологии «Альфа- Центр Здоровья» помогут справится с детской тревожностью. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Подготовка к ПМПК

ПМПК – это психолого-медикопсихологическая комиссия, на которой происходит обследование ребенка разными специалистами на наличие каких-либо отклонений и определение его, например, в логопедическую или коррекционную группу в детском саду.

Чтобы ребенка допустили к комиссии, нужно посетить ряд специалистов. Все они есть в центре детской неврологии «Альфа – Центра Здоровья». Не нужно бегать по разным поликлиникам в поисках узких специалистов, в «Альфе» это можно сделать за один визит.

Врачи центра детской неврологии «Альфа – Центр Здоровья» говорят: «Мы лечим не болезнь, мы лечим человека и умеем делать это качественно и результативно».

Врачи центра подходят к проблемам пациентов комплексно. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Адрес: город Пермь, ул.Пушкина, д. 50. Записаться на прием можно по телефону: (342) 225-01-90.

Узнать об акциях клиники и прочитать полезные советы о здоровье можно в группе «Вконтакте» (https://vk.com/alfazdrav_perm). В телеграм-канале «Офисный ЗОЖ» (https://t.me/alfazdrav) рассказывают, как сохранить здоровье в большом городе.

Реклама

LjN8JwhBH — ООО «Медицина АльфаСтрахования».