В июне этого года модельный ряд кроссоверов Chery пополнил уникальный гибридный Tiggo 8 PROe+. Гибридный автомобиль сочетает в себе 2 типа двигателя: бензиновый и электро, главные преимущества такого автомобиля – экономия топлива (соответственно денежных средств), сокращения выбросов в атмосферу (экологичность), высокая мощность и динамика.

Под капотом нового Chery Tiggo 8 PROe+ 3 двигателя: 2 электромотора (общей мощностью 88 л.с) + 1,5л бензиновый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. Работа ДВС в сочетании с двумя электромоторами в совокупности выдает более высокую общую мощность в 235 л.с. с увеличенным крутящим моментом в 210 Нм при 1750-4000 об/мин. Эти показатели влияют и на более высокую динамику автомобиля. К этому добавляется принципиально новая коробка передач DHT. Её уникальность в том, что она способна агрегатироваться сразу с двумя электромоторами, не считая бензиновый ДВС. На сегодняшний день аналогов такой силовой установки в мировом автопроме не существует.

Особенности Tiggo 8 PROe+:

- В режиме трасса максимальный пробег автомобиля при полном баке и заряде аккумулятора на 100% составляет до 1000 км при оптимальных условиях езды;

- До 75 км пути вы проезжаете без бензина, только на электромоторе – идеально для городских поездок работа-дом;

- Расход топлива на 100 км составляет от 1.3л до 3л в зависимости от условий езды;

- Разгон такого крупногабаритного кроссовера от 0 до 100 км/ч составляет всего 7.5 секунд.

- Маленький расход топлива даже при полностью разряженном аккумуляторе – если ехать только на бензиновом двигателе, расход не превысит 6 л на 100 км.

- Лучшая управляемость автомобиля за счет снижения центра тяжести из-за достаточно тяжелого аккумулятора, расположенного снизу;

- Рекомендованное топливо для автомобиля – АИ-92.

Как заряжать такой автомобиль?

1. От обычной розетки 220V;

2. От специальной быстрой зарядной станции, которую вы можете установить на своем придомовом участке/паркинге, либо на оборудованных в Перми специальных станциях. Скорость зарядки на общественных зарядных станциях составляет до 6.5 кВт за один час;

3. С помощью режима рекуперации. При полной разрядке электромотора он способен заряжаться от ДВС за счет торможения автомобиля.

Chery Tiggo 8 PROe+ - это высокотехнологичный автомобиль, где учтены все потребности для комфортной современной жизни:

1. Беспроводная зарядка

2. Память сидений

3. Климат-контроль

4. Вентиляция сидений

5. Адаптивный круиз-контроль

6.Множество электронных ассистентов для помощи на дороге.

А также он идеально подходит для большой семьи – это семиместный автомобиль с третьим рядом сидений.

Гибридный Chery идеально адаптирован под наши суровые зимы – в нём уже предустановлен зимний пакет с полным набором опций:

- Подогрев передних и задних сидений

- Подогрев лобового стекла

- Подогрев форсунок

- Подогрев боковых зеркал и заднего стекла

А его инновационная конструкция и материалы аккумулятора разработаны так, что он не будет разряжаться зимой, находясь на улице.

Еще один приятный бонус, который вы получаете, управляя именно таким автомобилем – премиальная шумоизоляция. Работа электродвигателя абсолютно беззвучна, поэтому для тех, кто ценит акустический комфорт – это будет особым преимуществом.

Где найти такой уникальный автомобиль?

В Перми на Героев Хасана 105/3 только в официальном дилерском центре Chery Форвард-Авто в наличии уникальные гибридные Chery Tiggo 8 PROe+. До конца сентября при покупке автомобиля зарядная станция в подарок!

Приезжайте на тест-драйв и оцените сами абсолютно новый уровень автомобилей, на который выходит бренд Chery. Дилерский центр Chery Форвард-Авто работает ежедневно с 09:00 до 21:00..

Сайт: https://forward-autogroup.ru/

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