Пермские школы наладят взаимодействие с IT-компаниями

К проекту «Цифровая долина Прикамья» присоединились три школы Пермского муниципального округа

- Цифровое образование становится одним из самых важных направлений в обучении школьников, и важно понимать, что цифровая отрасль сейчас развивается семимильными шагами, а значит, запрос рынка труда очень динамичен, - отметил генеральный директор фонда «Цифровая Долина Прикамья», руководитель федерального штаба партийного проекта «Цифровая Россия» Алексей Ландарь.

Для того чтобы как можно полнее знакомить школьников с новыми цифровыми технологиями, действует проект «Цифровая долина Прикамья». В наступающем учебном году к нему присоединятся три школы Пермского муниципального округа: Гамовская, Савинская школы и Конзаводская средняя школа имени Блюхера, которые подписали соглашения о взаимодействии с IT-компаниями Пермского края.

В рамках этих соглашений будет организована совместная работа, посвященная знакомству обучающихся с новыми технологиями, реально применяющимися в работе специалистов, пройдут экскурсии, профессиональные пробы, мероприятия для школьников и педагогов всех школ округа.

- Мы очень надеемся, что это только первые соглашения, и впоследствии каждая школа Пермского муниципального округа найдет ИТ-компанию, с которой наладит сотрудничество, - рассказала директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» Валерия Кетова.

В рамках взаимодействия школ и ИТ-компаний будет проведен ряд мероприятий, в том числе по профориентации.

- Однако мы выходим за рамки только профориентации – у школьников появится возможность узнать о том, какие специалисты работают на предприятии, где они учились, как они достигли своего положения. Молодые ребята также могут поработать с теми технологиями, которые используют компании, посетить специальные экскурсии и познакомиться с оборудованием, - добавила Валерия Кетова.

В частности, соглашения подписали генеральный директор компании «Тенлаб» Сергей Расторгуев и директор МАОУ «Савинская средняя школа» Ольга Модзгвришвили.

- Компания «Тенлаб» активно работает в направлении профориентации школьников и студентов. Мы заинтересованы в том, чтобы не просто рассказывать про перспективы работы в сфере информационных технологий, а показать все процессы на практике. Пройдя все этапы разработки, в конце учащиеся реализуют свой собственный проект на нашей отечественной IDE «Редактор Среда, главном инструменте для разработки «Экосистемы Тенлаб». Вместе с коллегами из Савинской школы мы прописали дорожную карту, в рамках которой регулярно будем проводить профориентационные и учебные мероприятия с учащимися. Данное сотрудничество способствует развитию начинающих разработчиков до уровня Middle, что даёт значимое превосходство на рынке труда, - поделился своим мнением коммерческий директор ИТ-компании «Тенлаб» Василь Каюмов.

Пермский муниципальный округ и «Цифровая долина Прикамья» давно наладили активное взаимодействие. Так, в рамках сотрудничества, ранее был проведен ИТ-лагерь для школьников, в работе которого приняли участие делегации из четырех школ, активно внедряющихцифровизацию в образовательный процесс.

- Пожалуй, активное взаимодействие с компаниями, обмен опытом, практика для ребят – раньше об этом можно было только мечтать российским школам, а сегодня это наша реальность. Самые активные пермские школы уже включаются в этот процесс, уверен, впоследствии их примеру последуют и другие. Радует также, что соглашения между школами и предприятиями – это действительно взаимовыгодное сотрудничество. Образовательным учреждениям оно поможет в профориентации школьников и наработке дополнительных умений и навыков, которых не почерпнешь в учебниках, в то время как сами компании по итогу получат квалифицированных специалистов с объективным пониманием того, как устроен рынок, в чем он нуждается и какие нужно прикладывать усилия для того, чтобы процесс цифровизации разных сегментов российской экономики продолжался успешно и качественно, - отметил федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.