Сетевой ИТ-университет: цифровое образование доступно и бесплатно

Стать слушателем сетевого ИТ-университета может любой житель региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цифровая экономика становится все более востребованной отраслью, оказывающей влияние на разные стороны нашей жизни. Пермский край, по данным министерства информационного развития и связи, является в стране одним из лидеров по развитию цифровизации. Но чтобы поддерживать этот уровень, региону необходимо увеличивать количество квалифицированных кадров.

- Краевое правительство стремится сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных ИT-специалистов. Поэтому в Пермском крае создаются все условия для получения дополнительного цифрового образования, которое можно применять на практике, - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

С конца 2018 года в Пермском крае работает сетевой ИТ-университет, слушателем которого может стать любой житель региона, который уже имеет среднеспециальное или высшее образование либо является студентом. При этом подходит абсолютно любой профиль первоначального образования, не обязательно связанный с цифровыми технологиями.

Сетевой ИТ-университет - приоритетный проект Пермского края, который реализует мероприятия в рамках идеологии нацпроекта «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования Пермского края. Курсы ведут дистанционно специалисты IT-компаний и лучшие преподаватели вузов. При этом обучение абсолютно бесплатное.

«СИТУ - очень классное решение»

Только за прошлый год обучение в сетевом ИТ-университете прошли более 1245 слушателей по 86 специальностям. Мы расспросили нескольких из них, для чего они решили поступить в сетевой университет и что им дало это обучение.

Выпускник курса «Продуктовый менеджмент в ИТ» Денис Манилин работает в сфере менеджмента. Для обучения он выбрал СИТУ, чтобы освежить знания в своей сфере деятельности.

- Я уже давно был подписан на группу университета в соцсетях и решил попробовать воспользоваться пермским ресурсом. По итогу обучения могу сказать, что СИТУ - очень классное решение. Отдельно хотел бы поблагодарить педагога Анну Дмитриевну за профессионализм и интересную подачу. Ее действительно увлекательно слушать, к тому же все ее знания подтверждены на практике, - делится мнением Денис.

Олеся Калинина работает экономистом-математиком. Она прошла программу «Аналитика и визуализация данных в BI» и изучает технологию управления IT- услугами.

- Я работаю в IT, руковожу проектами и постоянно ищу информацию о повышении квалификации. В соцсетях нашла информацию про сетевой IT-университет. Мне показались интересными программы допобразования, тем более что они бесплатные. Когда за повышение квалификации ценник в ИТ может доходить до 100 тысяч рублей, это было отличным бонусом, - рассказала Ольга.

Курсы формируют новых специалистов

Александр Субботин преподает в Пермском сетевом ИТ-университете «Разработку мобильных приложений в Android». Александр - программист во втором поколении. Получил образование в Высшей школе экономики, изучал автоматизированную систему управления в аспирантуре «политеха». В сфере ИТ - больше 5 лет.

- Я преподавал уже несколько курсов и могу отметить, что мои ученики - активные ребята. Они пишут приложения и активно занимаются. Все программы дополнительного образования (ДПО) составляют 72 часа, а объем информации большой. Но благодаря насмотренности и начитанности аудитории мы проходим гораздо больше, - рассказывает Александр.

Александр отмечает, что польза программы ДПО, которую он преподает, в том, что по итогам слушатели могут создать свое мобильное приложение, которое они смогут опубликовать на маркетах.

Сергей Бельмас ведет курсы траектории бизнес-аналитики при СИТУ в ПНИПУ. В ИТ Сергей попал задолго до того, как это стало мейнстримом, - в 1997 году. Второе высшее образование он получил по специальности «Информатик-экономист», окончив вуз с отличием.

- Мой предмет позволяет сформировать новых специалистов, без которых невозможна ни цифровая трансформация предприятия, ни управление на основе данных, - отмечает преподаватель.

Он подчеркивает, что после обучения на его курсе специалисты разрабатывают решения для автоматизации офисных процессов, а также способны извлекать данные для анализа и разрабатывать сквозные аналитики.

- СИТУ - это хорошая почва для формирования digital-технологий, - считает Сергей Бельмас.

ВАЖНО!

Зарегистрироваться на программы или ознакомиться с полным перечнем открытых для регистрации программ можно на сайте сетевого ИТ-университета epos.permkrai.ru/perm-itnetwork.

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