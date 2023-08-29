Пермь официально обрела нового главу

Нового мэра Перми поздравил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

28 августа состоялась церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми. Мероприятие прошло в обновленном Дворце молодежи, где собрались представители краевой и городской власти, депутаты разных уровней, руководители предприятий.

Открыл церемонию председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

- 27 июня Пермская городская дума приняла решение о проведении конкурса по подбору кандидатов на должность главы города Перми, - напомнил Дмитрий Малютин. - Была сформирована конкурсная комиссия из 12 человек. Всего на участие в конкурсе было подано 15 заявок. В результате конкурсная комиссия предложила двух кандидатов на рассмотрение в Пермскую городскую думу. Они выступили на пленарном заседании с программами развития города Перми и ответили на вопросы депутатов. По итогам обсуждения Пермская городская дума решила избрать на должность главы города Перми Эдуарда Соснина.

Новый мэр принес присягу на тексте Устава города, после чего ему вручили удостоверение и нагрудный знак главы Перми.

«Символ трудолюбия и несгибаемости»

Нового мэра Перми поздравил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

- Краевая столица - сердце большого региона под названием Пермский край, драйвер экономического роста и социально-культурного развития, - заметил глава региона. - Ваш пост очень почетен, но и очень ответственен. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не просто продолжили и завершили те проекты, которые были реализованы и реализуются сейчас в Перми, повышая тем самым и качество городской среды, и уровень жизни пермяков, и принося все больше привлекательности для наших гостей. Надо и заниматься содержанием объектов, чтобы то, что построено, функционировало и десятилетия, и века. Также перед вами стоит задача реализации национальных проектов, которая является, как сказал президент, ключевой задачей. Пермь - это промышленный город, и тот потенциал, который сейчас в городе имеется, нужно развивать и создавать все больше высокотехнологичных и экологичных рабочих мест.

А затем губернатор вручил новому мэру молот, который сделали на Мотовилихинских заводах. Подарок оказался очень весомым - 16 килограммов.

- Я долго думал, что подарить. Попросил заводчан с Мотовилихи создать это орудие. Молот является символом трудолюбия пермяков и несгибаемости уральского характера, - отметил губернатор. -Я бы хотел, чтобы этот молот вам помогал ковать будущее Перми и Пермского края.

«Вкладывать свой труд, энергию и душу»

Также Эдуарда Соснина поздравил главный федеральный инспектор Сергей Половников, который отметил, что Пермь сейчас находится на подъеме и новый градоначальник должен поддерживать этот уровень.

- Люди, которые в разные годы находились на этом посту, плодотворно вкладывали в копилку Перми свой труд, энергию и душу, и мы видим, как благодаря этому город преобразовывается, - подчеркнул Сергей Половников. - Вам, Эдуард Олегович, я желаю успехов и удачи на этом посту. Важно в наше непростое время достигнуть максимального согласия - и в вашей команде, и с жителями Перми, для того, чтобы всем вместе успешно противостоять против большого количества проблем, которые стоят перед страной. И здесь важны ваш опыт, знания, мудрость, чтобы создать сильную сплоченную команду и внести в копилку города что-то новое, что позволит Перми процветать, а пермякам - жить в любимом и комфортном городе.

Новые возможности для каждого жителя Перми

В ответном слове Эдуард Соснин пообещал заниматься решением тех вопросов, которые реально волнуют пермяков, и развивать отдаленные районы города, чтобы они не уступали в комфорте центру Перми:

- Жители ждут от городских властей решения конкретных насущных проблем. Поэтому одним из главных принципов работы администрации должен стать результат. Важно не только заниматься текущими задачами, нужно быть в тесном контакте с жителями, уметь слушать и слышать городские сообщества и бизнес.

Эдуард Соснин еще раз отметил, что одним из главных принципов работы администрации города остается открытость к диалогу. Муниципальные власти ближе всего к людям, поэтому важно не только оперативно решать вопросы на местах, но и быть в тесном контакте с жителями.

Основными направлениями работы нового мэра станут сохранение набранного темпа развития города, завершение в срок объектов программы «Пермь-300» и равномерное развитие районов города, наведение порядка в нестационарной торговле, ускорение процесса расселения аварийных домов.

- Совместно с краевыми властями продолжим оказывать участникам СВО всестороннюю поддержку, решать бытовые проблемы, помогать с реабилитацией и трудоустройством. Именно такую задачу для всех уровней власти ставит президент РФ Владимир Путин, - сказал новый глава города. - Вместе с краевым правительством мы продолжим развивать город и создавать новые возможности для каждого жителя Перми. Готов все свои профессиональные знания и навыки применить на служение Перми и пермякам.

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Планы работы нового мэра

На заседании городской думы Эдуард Соснин представил депутатам свое видение дальнейшего развития Перми. Основные цели, которые он поставил перед собой, - сохранить набранный темп, завершить в срок те объекты, которые заложены в программе «Пермь-300», и обеспечить равномерное развитие районов города.

- За период подготовки к юбилею значительно вырос бюджет развития. Основные мероприятия по благоустройству завершены. Считаю, что часть бюджета развития нужно направить на содержание объектов, созданных в период подготовки к юбилею, часть - на сокращение дефицита и формирование профицита, - заявил он.

Эдуард Соснин подчеркнул, что Пермь имеет большой потенциал для привлечения инвестиций. По его мнению, нужно больше привлекать инвесторов, а также расширять механизмы муниципально-частного партнерства, в том числе в благоустройстве парков и общественных пространств, для объектов культуры и социального обслуживания населения.

Малый и средний бизнес в Перми Эдуард Соснин назвал потенциальной «точкой роста» экономики города:

- Мы должны не только минимизировать административные барьеры, но и помогать в развитии. Перспективными направлениями должны стать кооперация малых предприятий с промышленными компаниями; формирование комфортной городской среды - благоустройство, кафе и рестораны, оздоровительные услуги, развлечения; информирование бизнеса о мерах поддержки: финансовых, имущественных, образовательных.

Особое место в программе главы Перми занимает молодежная политика. Эдуард Соснин считает необходимым разработать стратегию продвижения Перми в молодежной среде, активнее продвигать пермское образование и возможность трудоустройства в ведущие предприятия.