«Вот вам, чтобы дурь чиновничью из голов вышибать»: губернатор вручил новому мэру Перми молот

Дмитрий Махонин (слева) поздравил Эдуарда Соснина в новой должностью Фото: принтскрин видео.

28 августа состоялась церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми. Мероприятие прошло в обновленном Дворце Молодежи.

Нового мэра Перми поздравил главный федеральный инспектор Сергей Половников, который отметил, что город сейчас находится на подъеме, и новый градоначальник должен поддерживать этот уровень.

А губернатор Дмитрий Махонин вручил новому мэру молот, который он заказал на Мотовилихинских заводах. Подарок оказался очень весомым – 16 килограммов.

- Молот является символом трудолюбия пермяков и несгибаемости уральского характера, - отметил губернатор. – А еще его можно использовать, чтобы дурь чиновничью из голов вышибать. Я бы хотел, чтобы этот молот вам помогал ковать будущее Перми и Пермского края.

Напомним, подарки главам Перми во время инаугурации всегда вручали "со смыслом". В 2016 году Дмитрию Самойлову подарили метлу, чтобы он не забывал о чистоте города. А следующему мэру, Алексею Дёмкину, при вступлении в должность губернатор Дмитрий Махонин вручил виртуальные очки.

- Посмотришь в них, а там - забиты все наши главные стройки, обещанные много лет назад. Снял их и поехал на реальную стройку - воплощать ее в жизнь, - объяснил смысл подарка губернатор.