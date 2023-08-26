Новая жизнь «Молота»: в Прикамье создадут современный легкоатлетический кластер

На месте "Молота" появится современный стадион с 8 беговыми дорожками. Фото: pixabay

Легкая атлетика, пожалуй, самый массовый вид спорта в Пермском крае.Сейчас в Прикамье только в легкоатлетических отделениях детско-юношеской спортивной школы занимаются четыре с половиной тысячи человек. В сборную команду Пермского края входят несколько сотен спортсменов.

12 тысяч участников марафона

Если же говорить о любителях, то их число можно оценить хотя бы по количеству участников Пермского марафона - самого массового старта в году. Их число измеряется несколькими тысячами и растет год от года. В этом году на участие в этом масштабном спортивном мероприятии, которое будет проходить в Перми 2 и 3 сентября, заявились более 12 тысяч любителей бега.Кстати, в этом году в рамках Пермского марафона пройдет Кубок России по полумарафону, участие в котором примут сильнейшие бегуны страны.

Немаловажную роль в популярности легкой атлетики играет ее доступность: вышел на набережную или в парк - и беги себе на здоровье. Но такие условия хороши для тренировок именно любителей – людей, занимающихся бегом для собственного здоровья. А для профессиональных спортсменов требуются более серьезные тренировочные условия.

Тем более что в легкой атлетике прикамские спортсмены находятся на лидирующих позициях в стране. Достаточно назвать имя Владимира Никитина - неоднократного чемпиона и рекордсмена России в беге на длинные дистанции.В начале августа Владимир Никитин вновь завоевал золотую награду чемпионата России по легкой атлетике, выиграв забег на дистанции 5 тысяч метров.

- Легкоатлеты Пермского края демонстрируют высокие результаты и достижения на всероссийских соревнованиях. Однако для качественного прорыва прикамским легкоатлетам, в том числе паралимпийцам, необходима своя спортивная база, отвечающая современным стандартам, -подчеркивает министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Для подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей в Пермском крае решено создать современный легкоатлетический кластер. Это стало итогом договоренностей краевых властей с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые летом посещали регион и знакомились с легкоатлетической инфраструктурой.

Стадион для всероссийских соревнований

- Насколько нашим легкоатлетам нужен такой комплекс? - уточняет Дмитрий Берлянд, президент Федерации легкой атлетики Пермского края. - Ну, если брать шкалу в 100 процентов, то необходимость в таком сооружении - 1000 процентов. Дело в том, что на сегодняшний день ни вПерми, ни в крае нет ни одного стадиона, пригодного для проведения соревнований по легкой атлетике даже уровня Приволжского округа, не говоря уже о первенствах России. И то, что принято решение строить классический легкоатлетический стадион, - это долгожданная радость для всех пермских легкоатлетов.

Благодаря новому спортивному комплексу Прикамье сможет принимать межрегиональные и всероссийские соревнования. Дело в том, объясняет Дмитрий Берлянд, что по стандарту для состязаний такого уровня требуются стадионы, у которых 8 беговых дорожек по кругу и 8 дорожек по прямой, длиной 110 метров для бега на короткие дистанции.

- А у нас нет ни одного стадиона в классическом смысле этого слова - только спортивные объекты. Даже такие, как «Динамо» и недавно реконструированный стадион «Гайва», не соответствуют минимальным требованиям к стадионам, так как имеют всего по шесть дорожек, - говорит президент федерации. - Также у нас на всех стадионах искусственное покрытие - хорошая пластиковая трава. Но дело в том, что в легкой атлетике есть такие дисциплины, как метание копья, диска и молота, которые проводится только на естественном покрытии. Соответственно, Всероссийская федерация легкой атлетики нам не даст проводить соревнования, если мы не предоставим условия для метания. И очень приятно, что принято решение о создании в Перми спортивного объекта серьезного уровня.

Рядом с ледовым дворцом

Серьезный объект требует обширной территории. Для строительства современного легкоатлетического кластера необходим участок земли площадью не менее 4,5 гектара. И такой участок нашелся, причем не на окраине Перми, а недалеко от центра. К тому же это место знакомо всем любителям спорта. Это территория бывшего стадиона «Молот», расположенного рядом с Универсальным дворцом спорта «Молот», который находится в собственности региона и в нем регулярно проходят всероссийские и международные соревнования.И благодаря этому соседству в центре Мотовилихинского района образуется единый спортивный кластер с отработанными схемами прибытия спортсменов и болельщиков.

На территории бывшего стадиона планируется разместить многофункциональный комплекс. Его центром станет современный легкоатлетический стадион, который будет включать футбольное поле площадью 105 на 68 метров, по 8 прямых и круговых беговых дорожек, зрительские трибуны более чем на 2500 мест, раздевалки и прочие помещения для спортсменов.

Разумеется, пользоваться спортивным сооружением смогут не только профессиональные легкоатлеты, но и жители Перми.Тем более что на его территории, кроме самого стадиона, планируется разместить объекты для занятий массовым спортом - футбольную площадку, хоккейную коробку, крытую тренировочную ледовую арену, баскетбольные и волейбольные площадки.

Спортобъект регионального значения

По заявке министерства спорта были приняты изменения в схему территориального планирования Пермского края, они позволяют развивать этот участок в спортивном направлении. Проекту открытого спорткомплекса «Молот» присвоен статус спортивного объекта регионального значения.

- Реализация спортивного проекта будет поэтапной, - объясняет Татьяна Чеснокова. - На первом этапе будут проведены процедуры по разработке проектно-сметной документации в рамках отраслевого задания минспорта, что, с учетом проведения госэкспертизы, займет несколько месяцев. На следующем этапе под готовый проект будет привлекаться необходимое финансирование. Мы рассматриваем все источники, в том числе федеральные целевые программы и механизмы государственно-частного партнерства.

В минимуществе уже приступили к разработке документации по планировке территории с целью размещения данного объекта. По оценке ведомства, данную документацию предполагается привести в соответствие в первом квартале 2024 года. После чего можно будет произвести изъятие земельного участка.Согласно законодательству, при изъятии земельного участка у его собственника ему будет предоставлен альтернативный участок.