"А можно обойтись без Муму?": травмирует ли классика детскую психику

Споры о том, нужно ли исключать "Анну Каренину" из школьной программы, продолжаются до сих пор. Фото: кадр из фильма

На лето учителя рекомендуют ученикам прочитать не только внеклассную литературу, но и то, что входит в школьную программу. Полагая, что в течение учебного года до «толстых книжек» руки у ребят не дойдут. В лучшем случае – прочитают краткое содержание.

А благодаря этому знакомятся с перечнем литературы и родители.

- Зачем детям включили в школьную программу «Муму»? Там же собаку утопили. У меня дочка прочитала – потом весь вечер проревела, это же стресс для ребенка, - рассказывает в соцсетях возмущенная мамаша.

Другая требует запретить изучение «Тараса Бульбы» - за «пропаганду национализма и ксенофобии и сцены жестоких пыток».

Предложения выкинуть из школьной программы те или иные книги звучат все время. В самом ли деле классика плохо влияет на психику детей? Разговариваем об этом с психологом Людмилой Качкаево й и учителем литературы Кариной Ивановой.

Штраф для Льва Толстого

Открываем классическую литературу, входящую в школьную и внеклассную программу, - и обнаруживаем, что сейчас Роскомнадзор имел бы большие претензии и ко Льву Толстому, и к Ивану Тургеневу, и прочим русским классикам.

«Му-му» - жестокое обращение с животными, «Преступление и наказание» - красочное описание убийства, «Воскресение» - поощрение проституции. Но главное - в «Анне Карениной» и «Бедной Лизе» описаны самоубийства.

- Эх, Лев Николаевич, Лев Николаевич, что ж вы так?! - так и слышится сокрушенный голос специалиста Роскомнадзора. – Ну разве так можно – детям и способ суицида. Придется вам, ваше сиятельство, штраф заплатить.

И в самом деле, среди героев школьной программы зашкаливает процент самоубийств: покончили с собой не только Бедная Лиза и Анна Каренина, но и Катерина из «Грозы».

Кстати, несколько лет назад в стране даже призывали театральных режиссеров при постановках «Анны Карениной» изменить финал, закончив произведение более позитивно.

Выход есть всегда

Так, может, и не стоит давать этот роман детям? Так же, как и «Грозу»?

- Эти произведения нельзя исключать из школьной программы, - уверена психолог Людмила Качкаева. - Такие книги не вредят детям. На самом деле эти художественные произведения дают не только картинку самоубийства, что является печальным концом повествования, но и дают развернутую панораму чувств, событий, которые переживают героини. И школьники учатся этим чувствам, вникают в них, проникают во внутренний мир героинь и таким образом у них появляются сочувствие и сострадание.

-В центре внимания русской литературы всегда были чувства, - говорит учитель литературы Карина Иванова. – Но в «Анне Карениной» есть кроме любви и тема зависимости от чужого мнения. Она посмела поступить не так, как окружающие – не иметь тайного любовника, сохраняя семейную жизнь, а уйти от мужа. Светское общество не признало ее двусмысленного положения, ей отказали от дома прежние знакомые. О ней сплетничают и ее осуждают даже те дамы, у которых тоже были романы. Тема «быть как все или выбиваться свои поведением из общей массы и стать изгоем» - очень понятна детям.

По мнению психолога, чтобы школьники правильно воспринимали роман, можно было бы предложить им написать сочинение на тему: «А как можно было в этой ситуации поступить героиням, чтобы остаться живыми».

- То, что героини находят такой способ ухода от жизни и проблем, - не является каким-то провоцирующим моментом для школьников, - считает Людмила Качкаева. - Можно говорить, было ли поведение Анны Карениной или Катерины нормой. И дети должны искать выход из этой ситуации. Нужно научить ребенка находить выход, знать, что он есть всегда.

И, если учителям, озабоченным учебными планами, некогда искать такой выход вместе со школьниками, об этом стоит подумать родителям. Сесть вечером в каникулы с детьми, обсудить прочитанное и сочинить свой финал романа.

Герасим и Муму

«Зачем Герасим утопил Муму? Лучше бы утопил барыню», - строчка из школьного сочинения. И в самом деле непонятно современному школьнику, почему крепостной крестьянин убил любимое существо, а потом ушел от барыни.

- На мой взгляд, «Муму» имеет большое значение с точки истории страны, понимания, что такое крепостное право, - говорит Карина Иванова. - Конечно, любой ребенок видит в рассказе только смерть Муму и страдает от жестокости людей, погубивших собаку. А того, что жертвой является и сам Герасим, что делает крепостное право с душой человека, им непонятно. Я на уроках делаю упор именно на Герасиме, его внутреннем конфликте между долгом и любовью.

- Герасим утопил не Муму, он утопил себя, расправился с важной частью своей жизни, - говорит Людмила Качкаева. - Конечно, читая книгу, дети переживают за собаку. Но жизнь очень разная и ребенок должен познавать ее с разных сторон. Она не лубочная картинка. Ее надо уметь принимать. И понимать, что если мы причиняем кому-то зло, то мы это делаем в отношении себя.

«Я тебя породил, я и убью»

Но, пожалуй, самое спорное произведение школьной программы – «Тарас Бульба». Читаешь его – и жуть берет от описываемых ужасов. Например, от тех зверств, которые творили казаки, мстя за смерть друзей. Сам Гоголь отчасти признает это: «Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы».

Правда, в школьных учебниках эти «свирепства» аккуратно вырезаны. И книга преподносится как воспевание «мужества, товарищества, преданности Отечеству и вере».

- «Тарас Бульба» - это также тема вечного кризиса отцов и детей, - говорит Карина Иванова. – Не случайно самая знаменитая фраза, которую знают, наверно, все, кто учился в школе: «Я тебя породил, я и убью». А еще – это проблема выбора: Родина или любовь, предательство или честь. Но, честно говоря, будь моя воля, я бы не стала включать эту книгу в школьную программу. Она была написана Гоголем после польского восстания и была таким политическим памфлетом, актуальным в середине XIX века.

Комментарий культуролога

«Дети понимают гораздо больше, чем взрослые»

Ничего нельзя исключать из школьной программы по литературе, считает продюсер и педагог Павел Сурков:

- Я бы даже сказал, что эта программа должна расширяться, в нее нужно добавлять разные произведения, которых там сегодня нет. А не сокращать ее, считая, что школьники могут что-то неправильно понять. Неправильное понимание - это не беда учеников, это беда преподавателей, которые сами не разобрались в этих произведениях. Ту же самую «Анну Каренину» на уроках можно подавать совершенно с другого ракурса. Показать, например, фигуру Каренина и поговорить о том, что перед нами один из положительных, ярких и высокоморальных образов российского чиновника, который заботится о чести собственной семьи, о собственном сыне. Который занимается земской реформой и болеет за свое государство. А мы привыкли к тому, что Каренин в наших глазах предстает ужасным ретроградом. Или можно расширить образ Левина, показать, что его судьба - это не просто семейная драма, а поиск своего собственного нравственного пути. Объяснить, зачем в этом романе две сюжетных линии: Анны Карениной и Левина, и показать, как одна мораль приводит человека к одному концу а другая - к совершенно другому. Не зря Лев Николаевич Толстой именно так выстраивал это произведение.

Или, например, изучая «Муму», можно рассуждать о том, что вообще символизирует образ собаки для Тургенева - замечательного охотника и человека, который очень тонко чувствовал природу. Что Муму - это не просто какая-то собачка. Но чтобы понять, что она символизировала, нужно почитать дополнительную литературу, какие-то другие произведения Тургенева или, к примеру, его переписку с Мопассаном. Не зря же Мопассан называл «Муму» одним из своих любимых произведений. И более того, Тургенев в прямом смысле слова прославил русскую литературу на Западе, он - первый автор, который научил всех западных романистов писать новым образом: красочно, интересно, сжато, ярко. Он фактически перевернул всю мировую беллетристику. Это невероятная заслуга Тургенева, о чем очень часто умалчивает школьная программа.

А «Тарас Бульба» – это демонстрация того, как Гоголь наносит Малороссию на литературную карту мира. Впервые Малороссия появилась в литературе благодаря «Вечерам на хуторе близ Диканьки» и «Миргороду». Напоминаю, что «Тарас Бульба» не является самостоятельным произведением, а входит в большой цикл «Миргорода», который связан напрямую с «Вечерами на хуторе близ Диканьки».

Так что надо показывать детям эту бесконечную глубину и невероятное разнообразие русской литературы. Не надо бояться, что они что-то не поймут. Дети как раз понимают гораздо больше, чем взрослые, - в силу своей нравственной незашоренности, открытости к знаниям и новому материалу.