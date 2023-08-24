Пилот разбившегося в Тверской области самолета Пригожина был из Перми

Второй пилот бизнес-джета Embraer Рустам Каримов официально числится в списках погибших.

В авиакатастрофе, которая произошла накануне в Тверской области с самолетом Евгения Пригожина, разбился также пилот из Перми Рустам Каримов. Судя по списку пассажиров бизнес-джета, который опубликовала Росавиация, Рустам Каримов был вторым пилотом, а всего на борту находилось три члена экипажа: командир воздушного судна и бортпроводница.

Рустаму Каримову было 29 лет. На днях он отметил четвертую годовщину свадьбы со своей супругой, детей у семейной пары не было. Мы выразили ей соболезнования, но женщина не в силах разговаривать с журналистами.

О втором пилоте, разбившемся в авиакатастрофе, «Комсомолке» рассказал одноклассник Рустама Каримова.

- Вместе с Рустамом мы учились в пермском лицее № 1, - рассказал нам одноклассник. - В школе сверхуспеваемостью он не блистал и особо выдающимся учеником не был. Обычный парень, веселый и позитивный, неконфликтный. К юбилею лицея мы собирали информацию о выпускниках: кто куда поступил, кто чего добился и кто где работает. Выяснилось, что Рустам поступил в Сасовское летное училище на пилота. После этого в Перми он фактически не был, приезжал очень редко.

Напомним, крушение частного самолета Embraer произошло у села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. Борт летел из Москвы в Петербург. По данным МЧС, при крушении погибли 10 человек, из них трое — члены экипажа.

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