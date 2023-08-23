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Происшествия23 августа 2023 13:20

В Перми по дороге в общежитие на студентку напал насильник

Пермской студентке удалось вырваться из лап насильника
Виктор Правдин

Фото: Анна Маркова

В воскресенье, 20 августа, около 20.00 студентка возвращалась в общежитие сельхозакадемии, расположенное в микрорайоне Липовая гора. Девушка шла по тропинке от автобусной остановки, и в этот момент на нее напал мужчина.

- Он стал бить ее бутылкой по голове, а после схватил и пытался изнасиловать. К счастью, девушке удалось вырваться. Она побежала к дороге, где встретила сотрудников ДПС и обо всем рассказала, - сообщила "Комсомолке" на анонимной основе знакомая студентки.

Источник в правоохранительных органах подтвердил "Комсомолке" произошедшее. Сейчас в деле разбираются следователи. По неподтвержденной информации, нападавшего задержали, им оказался мужчина без определенного места жительства.

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