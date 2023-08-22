Секреты производства: как изобретают и делают лекарства в Пермском крае

В Пермском крае для производства лекарственных препаратов есть все, включая современное оборудование, лаборатории для исследований. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прошлом году пермские – и не только - аптеки столкнулись с дефицитом ряда препаратов, поставляемых из-за рубежа. Чтобы преодолеть негативные тенденции, возникшие на фармацевтическом рынке, в Пермском крае запустили новый механизм поддержки отрасли – для увеличения производства необходимых лекарств.

Соглашение о создании фармкластера подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор НОЦ Павел Илюшин и ректор ПГФА Владимир Лужанин.

В Прикамье создали фармацевтический кластер

9 ноября 2022 года было подписано соглашение о создании в регионе центра кластерного развития фармацевтической отрасли «Парма». Документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» Павел Илюшин и ректор Пермской государственной фармацевтической академии Владимир Лужанин.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Фармацевтическое производство — перспективная отрасль для Пермского края, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.- Для нас стоят задачи по созданию отечественных лекарственных препаратов, дженериков. В этой сфере есть сложные, наукоемкие задачи, которые невозможно решить силами одного предприятия. А объединение усилий нескольких крупных производств, научных и образовательных учреждений может обеспечить нужные результаты — наладить выпуск аналогов лекарств. Тем более что в Пермском крае есть все для этого, в том числе современное оборудование, лаборатории для исследований, материально-техническая база ПФГА для обеспечения отрасли высококомпетентными специалистами. Особенно ценно, что мы получили поддержку на деятельность фармкластера от Правительства РФ, в частности Министерства здравоохранения.

Создание фармацевтического кластера в регионе будет способствовать реализации государственной политики в области импортозамещения лекарственной продукции. Благодаря объединению усилий ученых и производственников, планируется увеличить выпуск конкурентоспособной фармацевтической продукции, которая заменит зарубежные аналоги на российском рынке и, в ближайшей перспективе, будет представлена в дружественных странах.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Целью центра кластерного развития «Парма» являются как разработки оригинальных лекарственных средств, создаваемых совместно отраслевыми предприятиями и научно-образовательными учреждениями, так и воспроизводство технологии синтеза импортных фармацевтических субстанций для получения отечественных лекарств-аналогов – дженериков.

- Начиная с 2022 года, нами совместно разработаны новые активные фармсубстанции, которые будут использованы при приготовлении лекарственных препаратов, - рассказал директор НОЦ Павел Илюшин. – Также у нас сейчас проходят опытные разработки – препараты, созданные в сотрудничестве с АО «Медисорб», которые в ближайшем будущем уже должны выйти на рынок.

От анальгина до розувастатина

Пермское предприятие «Медисорб» - фармацевтическая компания с 30-летней историей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермское предприятие «Медисорб», фармацевтическая компания с 30-летней историей, - один из значимых производителей препаратов в России. Здесь изготавливают аналоги известных лекарств — дженерики. Они такие же качественные и эффективные, но отличаются тем, что сделаны с заботой о кошельке потребителя. Это анальгетики, спазмолитики, НПВС, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, рассеянного склероза, болезни Паркинсона - более 50 наименований препаратов.

Ежемесячно «Медисорб» производит в среднем 110 миллионов таблеток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одним из старейших препаратов, выпускаемых «Медисорбом», является всем знакомый анальгин. А в числе новинок - розувастатин - одно из самых актуальных сердечнососудистых средств, высокоэффективный препарат для профилактики и лечения атеросклероза.

Также в 2019 году при поддержке Фонда развития промышленности компания вывела на рынок востребованный, современный препарат для ингаляционной анестезии.

Значительная часть производимых лекарств относится к списку «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Ежемесячно «Медисорб» отгружает порядка 5 миллионов упаковок лекарственных средств в аптечные сети и лечебные учреждения России.

В настоящее время компания активно развивает направление международного сотрудничества и готовит продукцию к выводу на рынки стран ЕАЭС.

Генеральный директор компании«Медисорб» Юрий Фотеев

- В этом году «Медисорб» открыл подразделение по международной регистрации, - рассказал генеральный директор компании Юрий Фотеев, кандидат экономических наук. - Сейчас мы занимаемся регистрацией в странах ЕАЭС тех лекарственных препаратов, которые уже находятся в обороте в России, а в перспективе – на зарубежные рынки выйдут лекарства, которые сейчас находятся на стадии фармацевтической разработки, и те, что будут разработаны совместно с коллегами по фармацевтическому кластеру. Процесс фармацевтической разработки весьма длительный. Для дженерика, то есть воспроизведенного лекарственного препарата, это порядка двух-трех лет, а если мы говорим о разработке оригинальных лекарственных препаратов, открытии и исследовании новых молекул, и технологиях получения новых фармацевтических субстанций, то на эту трудоемкую работу нужно значительно больше времени.

Патенты на лекарства

В этом году ученые из Пермского университета, входящего в состав НОЦ «Рациональное недропользование», получили патенты на химические соединения, которое могут стать основой для лекарств от менингита и пост-ковидного синдрома.

Постковидный синдром проявляется у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, в виде нарушений сна и депрессии, тяжести в грудной клетке, ощущении неполного вздоха, а также головных, мышечных и суставных болей. А разработанные пермскими химиками антиоксиданты, которые могут стать основой российского лекарства от синдрома, вызванного этим опасным вирусным заболеванием.

Новые препараты разрабатывают и ученые Пермской фармакадемии.

Ректор Пермской государственной фармацевтической академии Владимир Лужанин

- У ПГФА традиционно несколько научных направлений: создание новых лекарств на основе продуктов органического синтеза и растительного сырья, доклинические испытания, контроль качества лекарственных средств, разработка лабораторных и промышленных регламентов получения фармацевтических субстанций и ведение разработок в интересах различных отраслей промышленности, - рассказал ректор Пермской государственной фармацевтической академии Владимир Лужанин. - Основной научный вектор академии – это, безусловно, разработка новых лекарственных препаратов. В академии очень сильная школа химического синтеза и фактически сегодня три субстанции, синтезированные нашими химиками, являются основой государственного задания по науке. Новые лекарства, которые будут созданы на основе наших разработок, предназначены для лечения сахарного диабета второго типа, проведения противогрибковой терапии и лечении болезней крови.

Ежегодно академия регистрирует более 20 патентов на потенциальные лекарства. Всего с начала 2022 года ученые академии получили 24 патента на разработки.

К созданию новых лекарств фармакадемия привлекает партнеров –участников пермского фармацевтического кластера – компанию «Медисорб», Пермское НПО «Биомед», «Тенториум». Благодаря участию в НОЦ «Рациональное недропользование» Пермская фармакадемия смогла продвинуть собственные научные достижения, и в 2022 году заключила с индустриальными партнерами три лицензионных договора на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Подготовка кадров

В рамках фармацевтического кластера процессы инновационных разработок и подготовки кадров взаимосвязаны. НОЦ«Рациональное недропользование» продвигает способы обучения, стажировок, практики, которые включают студентов в исследовательские работы. То есть студенты непосредственно участвуют в решении совершенно реальных задач от фармкомпаний, а впоследствии, когда приходят работать в эти фармкомпании - они уже знают, как что устроено в компании, какие технологии она использует, какие задачи решает. То есть уходит в прошлое подход: «Забудьте все, чему вас учили в университете». Наоборот - студенты вовлечены в реальные разработки и реальные компании еще в вузе.

Об одной из разработок рассказал аспирант 3-го курса ПГФА Дмитрий Семакин.

- Нам удалось зарегистрировать патент на получение экстракта из шишек для изготовления биологически активной добавки и лекарственного средства. Мы разработали технологии получения экстрактов с различной активностью действующего вещества, позволяющие получатьиз сырья различные препараты – от гепатопротектора до оксиданта – в различных лекарственных формах – не только таблетки, но и мази, обладающие ярко выраженным эффектом ранозаживления.

Аспирант 3-го курса ПГФА Дмитрий Семакин.

Завершившаяся приемная кампания подтвердила тенденцию повышения престижности фармацевтического образования. Всего в ПГФА в этом году было подано более тысячи заявлений по всем направлениям подготовки.При этом на бюджетные места по специальности «Фармация» было подано на 20 процентов больше заявлений, чем в 2022 году, на направление подготовки «Химическая технология» – на 56 процентов, на направление подготовки «Биотехнология»–на 63 процента.Заявления в вуз подали абитуриенты из тридцати регионов России, а также – Казахстана. Захотели стать студентам пермского вуза и 42 жителя дальнего зарубежья, в том числе граждане Марокко и Египта.

Но не только на уровне вузов идет подготовка кадров. Участником кластера в 2023 году стала пермская гимназия № 2, где при поддержке «Медисорб» будет открыт фармацевтический класс. Кроме углубленного изучения предметов естественнонаучного профиля, старшеклассников ждут лекции и практикумы от преподавателей Пермской государственной фармацевтической академии, учебно-исследовательские работы и практическое знакомство с основами профессий, востребованных в фармотрасли.