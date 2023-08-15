Музыканты из Пермского края исполнили песню группы «Кино» на остановке Виктора Цоя

Остановка имени Виктора Цоя есть в селе Чайка Уинского района. Фото: скрин из видео, автор - Ринат Салимов.

«Класс, супер молодцы», «Браво», «Спасибо», - эти и подобные комментарии собирает идея, которую воплотили в жизнь 31-летний фотограф из Кунгура Ринат Салимов и музыканты-ведущие «Первого Кунгурского радио» Максим Гущин и Марат Борисов. Все они – почитатели творчества Виктора Цоя, и в день его памяти разместили в интернете песню, которую записали на остановке Виктора Цоя в Пермском крае.

Напомним, исполнитель трагически ушел из жизни 15 августа 1990 года. Он был человеком – легендой и кумиром целого поколения. Память о Викторе Цое до сих пор живет в сердцах людей.

- Я вырос на его песнях, любовь к творчеству группы «Кино» привил мне старший брат, - говорит Ринат Салимов, которого еще и на свете то не было, когда исполнитель трагически разбился в ДТП. – Став старше, я начал осознанно воспринимать тексты «Кино» и понимать, что они вечны.

Творческая команда из Кунгура. Фото: Ринат Салимов.

Чтобы в день памяти больше людей вспомнило Виктора Цоя, Ринат придумал записать одну из его песен на остановке Виктора Цоя. Возможно, кто-то не знает, но такая остановка есть в Пермском крае. В далеком 1996 году ее, с разрешения администрации, открыли в селе Чайка Уинского района. Добился этого один из живущих в селе фанатов певца.

- И мы с ребятами-музыкантами приехали из Кунгура в село Чайка и начали снимать ролик, - рассказывает Ринат. – Наша главная цель была, чтобы люди вспомнили Виктора Цоя и, похоже, это удалось. Местные и те, кто проезжал мимо во время съемки, останавливались и интересовались, что происходит. А многие удивлялись, что такая остановка вообще существует.

Итог своего творчества ребята разместили в сети 15 августа – в день памяти Виктора Цоя. Что у них в итоге получилось, можно оценить, посмотрев этот видеоролик.

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