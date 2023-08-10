Пермские приставы вытащили должника из пруда в одних плавках

Фото: УФССП России по Пермскому краю.

30-летний житель села Кочево Коми округа задолжал трем своим дочерям более 200 тысяч рублей. Мужчина, уйдя из семьи, не платил алименты. За это суд назначил ему 120 часов обязательных работ. Но тот предпочел скрываться и от уплаты алиментов, и от бесплатного труда на благо общества.

Обнаружили беглеца судебные приставы возле Кочевского пруда. В жаркую погоду тот загорал на берегу. Увидев людей в форме, мужчина бросился в воду и попытался спрятаться в камышах. Но убежище оказалось ненадежным, тогда должник переплыл на другой берег пруда. Там заросли не позволили долго сидеть в них. Мужчина вновь переплыл пруд. Такие заплывы под бдительными взорами приставов продолжались более часа.

Но все-таки Кочевский пруд – не Красное море. Долго просидеть в прохладной воде мужчине не удалось, да и в камышах в одних плавках сидеть холодно, так что пришлось выбираться на берег. А оттуда – под конвоем в суд.

- Сейчас 30-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания, отбывая наказание за игнорирование обязательных работ, - рассказали «Комсомолке» в службе судебных приставов. - Кроме того против него было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов.