«Я сама чуть не пошла ко дну»: психолог из Перми спасла в Кировской области двух школьниц

Лилия Колупаева спасла жизнь двум девочкам Фото: из личного архива

38-летняя пермячка Лилия Колупаева 9 августа уехала в отпуск к родным в Вятские поляны. И в первый же день спасла жизнь двум 14-летним девочкам.

- Я пошла купаться на Вятку, - рассказала Лилия «Комсомолке». – Отплыла метра на три от берега, и тут смотрю, в полутора метрах от меня девочка барахтается, руками машет и кричит: «Помогите»!

В первый момент Лилия подумала, что та шутит. Но увидела испуганные глаза девочки и бросилась на помощь. Оказалось, что подружек было две. Они пошли купаться без взрослых, а река в этом месте коварная – вначале мелкая, а потом - резкий обрыв.

И там одна из девочек начала тонуть, вторая попыталась ее вытащить, но сама стала захлебываться.

- Я к ним подплыла, а вторая девочка уже на дне, - вспоминает Лилия. - Я ее за руку схватила, пытаюсь вытащить. А тут и вторая вцепилась в меня, я сама чуть не пошла ко дну,

Женщина закричала, ей на помощь ринулись двое мужчин, отдыхавших на берегу.

Лилия передала им утопающую школьницу. Та уже почти не дышала. Поэтому мужчины даже не стали тащить ее к берегу, а прямо в воде сделали ей искусственное дыхание.

- Из нее столько воды сразу вышло и сердце застучало, потому что когда я ее тащила, сердечко не слышала. До берега живой ее бы не дотащили, - вспоминает пермячка.

Вторую подружку Лилия дотянула до берега. Оказавшись в безопасности, девочка чуть не разревелась, представив, что подружка могла утонуть.

- Ее трясло от страха, что она не могла спасти свою подругу. Мы испугались за нее, вызвали скорую. Но врачи сказали, что у обеих в легких чисто, только сильный стресс от испуга, - говорит Лилия. Кстати, работает пермячка семейным психологом. Так что и справиться со стрессом школьнице она помогла.

- Ничего себе, ты как будто специально приехала из Перми, чтобы детей спасти, - отозвались родственники Лилии, услышав ее рассказ о случившемся.