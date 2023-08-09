Доступ к цифровым услугам для пермяков расширен

Жители начали активно пользоваться возможностями получения госуслуг в электронном виде

Все большее количество государственных и муниципальных услуг переводится в электронный вид. Но не все пермяки могут воспользоваться возможностями цифровизации - кто-то из-за отсутствия компьютера, а кто-то просто испытывает сложности при работе с электронными сервисами. Поэтому еще в прошлом году на базе филиала многофункционального центра «Центральный-2», расположенного на улице Куйбышева, 9 в Перми,был открыт первый в Прикамье сектор пользовательского сопровождения. В нем была установлена оргтехника, позволяющая воспользоваться основными государственными интернет-ресурсами, а также находятся специалисты, которые могли помочь людям при необходимости.

СПС созданы в 29 отделениях

Пилотный проект оказался удачным. Жители начали активно пользоваться возможностями получения госуслуг в электронном виде. Поэтому было принято решение о тиражировании опыта и создании таких зон во всех филиалах МФЦ.

В этом году секторы пользовательского сопровождения (СПС) были оборудованы в 29 отделениях МФЦ Пермского края.Как рассказали в пресс-службе МФЦ, с начала года в них были оформлены более 5,6 тысячи государственных и муниципальных услуг. В основном люди обращались за получением выписок из Единого государственного реестра недвижимости, регистрацией транспортных средств, оформлением Пушкинской карты, справок о наличии или отсутствии судимости, регистрацией по месту жительства.

По словам Леонида Громова, руководителя ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», такая форма оказания государственных услуг особенно востребована среди граждан, которые морально готовы работать с цифровыми сервисами, но, возможно, испытывают трудности в «общении» с ними либо не имеют технической возможности для получения услуг в электронном виде.

- До конца года мы планируем организовать секторы пользовательского сопровождения еще в 26 отделениях «Мои документы» региона, - поделился планами Леонид Громов.

Без «долгих» решений

Возможность получать госуслуги в электронной форме, удаленно - это, в первую очередь, комфорт и безопасность. Это не раз отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подчеркивая, что обеспечение жителей Прикамья доступом к современным цифровым услугам является не просто одной из приоритетных задач краевого правительства, но и жизненной необходимостью.

- Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. Для этого необходимо развивать цифровые сервисы. Но не менее важно научить ими пользоваться тех людей, которые не имеют таких навыков, - считает глава региона.

Виюле прошлого года в торговом центре «Спешилов» (г. Пермь, ул. Спешилова,114) также был установлен телетерминал для получения госуслуг в электронном виде. Жители, имеющие проблемы при работе с цифровыми сервисами, могут с его помощью в онлайн-формате связаться с оператором контактного центра МФЦ, который даст консультацию или в удаленном режиме поможет оформить заявление.

- В целях реализации концепции в этом году на базе МФЦ был создан региональный центр оптимизации госуслуг, специалисты которого оказывают экспертную и методическую поддержку органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в цифровизации и оптимизации процессов предоставления государственных услуг: исключают «лишние» действия и процедуры по рассмотрению документов, оцифровывают и формализуют внутренние процессы госорганов для исключения «долгих» решений. Результатом работы должны стать быстрые и удобные услуги для граждан, - сообщил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

ВАЖНО!

По указу президента РФ к 2024 году в Прикамье планируется перевод 95 процентов массовых социально значимых услуг в электронную форму.Услуги будут предоставлять в непрерывном формате - 24 часа в сутки 7 дней - и без личного посещения госорганов.