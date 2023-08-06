В Приволжье самый доступный бензин - в Татарстане и Пермском крае

Стоимость бензина на заправках мгновенно отражается на кошельке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Цена на бензин волнует не только владельцев автомобилей. Ведь от нее зависит и стоимость товаров в магазинах, которые туда завозят автотранспортом, и тарифы на проезд. И все же в остальных случаях влияние бензиновых цен ощущается опосредованно. А вот стоимость бензина на заправках мгновенно отражается на кошельке. Заправил полный бак - и пары тысяч как не бывало.

Аналитики РИА «Рейтинг» составили рейтинг доступности бензина в разных регионах страны, посчитав, сколько литров бензина АИ-92 можно купить на среднемесячную зарплату.

Бензин дорог, но и зарплаты немаленькие

- Оказывается, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах велик: от 44,9 рубля за литр бензина АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей за литр в Чукотском АО, - отметили в агентстве. - Самая высокая цена бензина - в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне из-за высоких зарплат.

В среднем по России стоимость одного литра бензина составляет 48,37 рубля, за год он подорожал на 2,5 процента. Согласно рейтингу, россиянин может купить на свою месячную зарплату 1196 литров бензина АИ-92. Но из 85 регионов страны, вошедших в исследование, только в 14 регионах показатель доступности бензина выше среднероссийского.

В их числе Москва и Московская область, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ненецкий автономный округа… Менее всего бензина на свою зарплату могут купить жители республик Кавказа - Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии.

В середине списка

Из регионов Приволжья наиболее доступен бензин жителям Татарстана. Республика находится на 30-й строчке общероссийского рейтинга (см. табличку). Литр бензина в Казани в среднем стоит 47,1 рубля, подорожав по сравнению с прошлым годом на 2,5 процента. На среднюю зарплату в Татарстане можно приобрести 1007 литров бензина.

Следующим идет Пермский край, занявший 35-е место в рейтинге доступности бензина. Литр бензина стоит в Прикамье, как в среднем по России, 48,37 рубля. Подорожание составило 3,1 процента. А купить среднестатистический пермяк на свою зарплату может 968 литров.

37-ю и 38-ю строчки рейтинга занимают соответственно Самарская область и Республика Башкортостан. Собственно говоря, количество бензина, которое могут купить жители этих регионов на свою зарплату, одинаково - 929 литров.

Регионы с невысокими доходами

Во второй половине рейтинга находятся 9 регионов Приволжья. При этом эксперты объясняют низкую доступность бензина не столько ценами на него, которые ниже среднероссийских, сколько маленькими зарплатами.

На 45-й строчке расположилась Нижегородская область. Литр бензина там стоит 47,91 рубля, повышение цены произошло незначительное - всего на 0,8 процента. Но приобрести нижегородец на свою зарплату может только 879 литров топлива.

50-е место занимает Удмуртия, жители которой могут купить 855 литров бензина по 47,67 рубля. На 52-й строчке - Оренбургская область, где зарплата соответствует 853 литрам по 47,38 рубля.

Рядышком расположились Саратовская и Ульяновская области, они занимают 59 и 60-е места с 802 и 800 литрами. При этом саратовский бензин дороже ульяновского более чем на рубль - 48,17 рубля против 47,15 рубля.

Менее 800 литров бензина на месячную зарплату могут купить жители Чувашии, Пензенской области, Республики Марий Эл и Мордовии.

Разница между регионами небольшая

- Я считаю, что цифры рейтинга немного устарели, так как недавно началось подорожание бензина в розничной продаже. До этого времени колебания стоимости были незначительными, хотя несколько месяцев назад произошло повышение оптовых цен на бирже, - комментирует результаты экономист Дмитрий Клещев. – Но если рассматривать рейтинг как таковой, то видим, что, в основном, цены в Приволжском федеральном округе находятся примерно в одном сегменте. То, что Татарстан и Пермский край занимают достаточно высокие места, говорит о том, что уровень официальной зарплаты в этих регионах достаточно высок.

Экономист отметил, что первые места в рейтинге, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, занимают северные и северо-восточные регионы, где есть надбавки к зарплате - северный коэффициент, за счет которого средняя заработная плата выше, чем в других субъектах страны.

- В то же время в целом регионы расположены в таблице достаточно плотно, - говорит Дмитрий Клещев. – К примеру, между двадцатым и пятидесятым местом разница небольшая – всего около 250 литров. В январе РИА Новости выпустили аналогичный рейтинг по 31 стране Европы. Там на первом месте был Люксембург с показателем 2.500 литров, на последнем – Венгрия, где жители на свою зарплату могли купить 455 литров бензина. То есть разница между ними - более чем в пять раз.

СРАВНИМ

Бензиновый рейтинг регионов Приволжья

Место Регион Цена за литр АИ-92 % подорожания

30 Республика Татарстан 47,10 2,5

35 Пермский край 48,37 3,1

37 Самарская область 46,66 2,2

38 Республика Башкортостан 47,59 1,7

45 Нижегородская область 47,91 0,8

50 Удмуртская Республика 47,67 1,2

52 Оренбургская область 47,38 1,4

59 Саратовская область 48,17 2,0

60 Ульяновская область 47,15 2,1

62 Чувашская Республика 47,63 2,3

65 Пензенская область 47,92 1,7

67 Республика Марий Эл 47,52 4,5

70 Республика Мордовия 47,62 2,3