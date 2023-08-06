Этим летом зоопарки Приволжья пополнились новыми обитателями

Лето – эта та пора, когда большинство животных обзаводится потомством и выращивает детенышей. К осени малыши набираются сил и понемногу становятся самостоятельными, знакомясь с окружающим миром. Понаблюдать за новорожденными зверятами в дикой природе практически невозможно, поэтому лучшим вариантом в этом случае остается зоопарк. «Комсомолка» рассказывает, какими животными этим летом пополнился зоопарки в Приволжье.

Нижний Новгород

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» одним из первых детенышей, родившихся летом, стал птенец пары бородачей. Рождение этого малыша – настоящее чудо, потому что данный вид птицы крайне редко размножается в условиях неволи. Насколько редко? – спросите вы. Настолько, что за последние 20 лет «Лимпопо» стал первым зоопарком, где бородачи самостоятельно высидели кладку.

– Нам удалось реализовать полный цикл размножения бородачей: с момента посадки на гнездо, появления птенца на свет, выкармливания птенца родителями и до его формирования во взрослую особь, не применяя инкубационный метод, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка «Лимпопо».

Долгое время птенчика не могли увидеть не посетители зоопарка, ни сотрудники, потому что заботливые родители всячески оберегали свое чадо и не выпускали его из гнезда внутри домика. Для хорошего отдыха и исключения стресса семейству пернатых обеспечили максимальный покой. Возле их вольера избегали резких движений, не допускали кричащих красок в окружении и тем более шумов. А уборка прилегающей территории проводилась крайне осторожно и только вручную.

Столько усилий было приложено не зря, ведь теперь, когда птенец подрос и полностью окреп, он с радостью показывается на глаза посетителей зоопарка. Правда, пока нельзя сказать мальчик это или девочка, сначала необходимо дождаться первой линьки.

Свое первое потомство в зоопарке «Лимпопо» принесли и египетские гуси — у пары вылупились два милейших птенца. Очаровательный малыш родился у пары кенгуру Беннета. Долгое время кенгуренок скрывался в родительской сумке, но, видимо, его заинтересовал внешний мир и он постепенно стал высовывать наружу голову. В сумке матери малыш проведет еще несколько месяцев, питаясь вкусным молоком, наслаждаясь теплом и заботой. Ожидается, что в возрасте полугода кенгуренок начнет отлучаться от мамы и пробовать взрослую пищу.

Самара

Недавно в Самарском зоопарке появился новый житель – маленький львенок по имени Алтай. Он преодолел длинный путь из Барнаула, и теперь обживается на новом месте.

- Лев замечательно адаптируется. Проказничает, как и любой котенок. Прям котенок-котенок, - рассказал «КП» заведующий отделом «Млекопитающие» Никита Березин. - Играет, лезет. Может на какой-нибудь ветке застрять, кряхтеть. Кусаться иногда пытается, царапаться. Мы с ним играем. Один он начинает скучать, ведь львы живут в прайдах, то есть они социальные животные и, конечно, ему необходимо общение. Ему намного комфортнее, когда кто-то есть с ним рядом. Он может даже просто к нам не подходить, сам по себе возиться. Через какое-то время подходит ко мне, погладит и идет спокойно дальше.

30-градусная жара, пришедшая в Самарскую область, доставляет дискомфорт, как людям, так и животным. Так что Алтай старается спрятаться в тень и там переждать зной. А во второй половине дня, когда жара спадает, сотрудники с ним играют: мячиком, палочкой, веревочкой, косточкой. Кроме организации досуга Алтай Алтайевича, особое внимание сотрудники уделяют еще и рациону. Молодой хищник должен правильно питаться, так как от этого зависят правильное развитие его организма и хорошее настроение.

- Он питается мясом, козьим молоком, спецкормом, а также сырым яйцом – это тоже очень необходимо, – рассказал заведующий отделом.

Казань

В Казанском зоопарке «Африка. Река Замбези» тоже пополнение. Родился малыш у антилоп нильских личи. Новорожденный чувствует себя хорошо, как и его мама, рассказали в зоопарке. Также детеныш появился у лемура Марты.

Прибыли в зоопарк и переселенцы из других городов. В птичьем вольере поселились фазаны Эллиота и Свайно. Таких птиц можно встретить в бамбуковых лесах Китая и горных лесах Тайваня. Самцы породы Эллиота во время брачного периода приобретают яркий окрас, а самцы Свайно предпочитают одинокий образ жизни. Во время брачного периода они исполняют красивый брачный танец перед самками.

Также там обитают грифовые цесарки, которые привезли из зоопарка Перми. Сейчас на них можно полюбоваться в уличном дворике рядом с венценосными журавлями и кафрским вороном. А в ближайшие два месяца в Казанском зоопарке ожидают прибытия слона Животное до сих пор не привезли из-за возникших технических и юридических вопросов.

- Слон ожидается в этом сезоне – в августе-сентябре. Животное уже подобрано,- сообщили в пресс-службе зоопарка.

Помимо этого, в зоопарке анонсировали появление жирафа. Но в этом случае конкретных сроков назвать не смогли.

Пермь

Птенцу японского журавля, который живет в пермском зоопарке, всего два месяца. Зовут его Рю, что в переводе означает «дух дракона». Так как родители Рю не стали высиживать яйцо, на помощь пришли зоологи, поместившие яйцо в инкубатор, где и родился журавлик. Пока что Рюша совсем еще птенец, у него только появляется оперение. Говорят, что к осени он будет похож на взрослую птицу, вытянется до 160 сантиметров.

А у рыси Майи родились три рысенка - все три самки. Котята очень активные - их мама только и успевает подхватывать озорниц, когда они норовят неуклюже слезть с крыши домика. Майя - ответственная мать и очень переживает за своих детей. Первое время ругалась и рычала на всех, кто подходил близко к вольеру. Теперь же рысята подросли и Майя стала спокойнее, но строго оберегает покой малышей, когда они спят.

Приехали в пермский зоопарк из Московской области две козочки необычной наружности - нубийская коза по кличке Жасмин и козел гулаби Лотос. Нубийская коза выделяется «римским» носом и большими висячими ушами. А представители породы Гулаби отличаются выразительными ушами, которые помогают регулировать теплообмен, не позволяя телу перегреться. Пока новые обитатели находятся на карантине, а как только он закончится, посетители смогут увидеть этих необычных животных.

Пенза

В пензенском зоопарке на свет появился детеныш яка. Сотрудники зоопарка назвали ее Ангелой. Девочка родилась в семье яков Зевса и Геры. Самку яка привезли в Пензу из Казани. Тогда речь о том, что она и Зевс образуют пару, не шла, поскольку «невеста» была еще слишком молода: на тот момент ей только исполнился год. Однако яки подружились и вскоре стали родителями. Пополнение произошло также в семьях пони, альпак и бизонов.

Ижевск

В ижевском зоопарке на свет появилось сразу 4 щеночка морских котиков. И это не ошибка! И собаки, и морские котики относятся к одному и тому же подотряду хищных — псообразным, поэтому детенышей ластоногих принято называть именно щенками. Котиками они станут, только когда вырастут. Среди потомства морских котиков три девочки и один мальчик. Щенята уже окрепли и спокойно выходят в вольер вместе с родителями.

- Сейчас сотрудники зоопарка думают над именами для малышей, присматриваются к характеру каждого. Пока лишь известно, что имена будут начинаться на «М» – по традиции щенков здесь называют по алфавиту. В этом году очередь пала на эту букву, – сообщил министр природных ресурсов республики Денис Удалов.

Пополнился зоопарк и двумя пятнистыми оленятами– мальчиком и девочкой. Сейчас малыши уже окрепли и могут спокойно выходить на прогулку в вольер, но все же стараются в это время держаться своих мам и ходить за ними «хвостиком».

Ульяновск

В Ульяновском зоопарке у пары американских миниатюрных лошадей Жасмин и Сармата родился малыш. Мини-жеребенка назвали Санжар.

Также в зоопарке впервые появились на свет страусята Эму. А еще - тульские бойцовые гусята. Тульская порода бойцовых гусей является древней русской породой. Главная особенность внешности тульских гусей — это клюв. Он не длинный, изогнутый книзу, из-за чего представителей породы часто называют горбоносыми.