В регионах Приволжья пошли белые, грузди, рыжики и опята

С грибами в этом году сложности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нынешняя аномальная погода заставила поволноваться любителей тихой охоты. Обычно уже в июне жители Приволжья приносят домой полные корзинки. Но нынче грибы едва показали первые шляпки - да и сошли на нет. Засушливая жара не оставила им никаких шансов.

- Не расстраиваемся, ждем дождей! - успокаивала грибников миколог, профессор кафедры ботаники ПГНИУ Лидия Переведенцева. - Тепла вполне хватает, теперь грибам нужна только влага.

Ученый-миколог при этом предупреждает: грибы обычно вылезают не сразу после дождя, как многие думают, а через неделю-другую.

И вот практически по всем регионам Приволжья в конце июля прошумели дожди. Правда, не обложные. Шли они полосами. Поэтому некоторые грибники теперь держат в уме метеорологическую карту: были осадки в их излюбленных грибных местах или нет?

Где шли дожди - туда и едем

В середине лета в Ульяновской области наконец-то прошли долгожданные дожди. Местные жители, которые уже смирились с тем, что зной напрочь засушил в лесах ягоды, стали с надеждой ждать начала грибного сезона. И не разочаровались.

Правда, осадки обошли стороной засушливые восточные и южные районы области, где не выпало ни капельки. Зато ливни обильно оросили сначала западные территории региона, а потом и центральные. Летние грибные дожди прошумели в Инзенском, Карсунском, Базарносызганском и Вешкаймском районах, а затем в Майнском, Ульяновском и Цильнинском.

И из знаменитого Тагайского леса ульяновцы повезли корзинки с белыми. В паре десятков километров от Тагая, неподалеку от Прислонихи грибники начали собирать кроме боровиков лисички, польские грибы, маслята, моховики, дубовики. За лисичками грибники едут также и в Базарносызганский район.

Под осинами и тополями в Вешкаймском и Цильнинском районах стали появляться крупные осиновые грузди - раньше, чем обычно. Эти же грибочки с успехом собирают в Цильнинском районе, преимущественно близ села Кашинка.

В Тереньгульском районе в сосняках кроме маслят, которые уже отходят, пошли рыжики.

И - небольшая сенсация: в районе Железнодорожной Майны грибники уже обнаружили опята, правда, пока еще немного - их время еще впереди.

Грибы-гиганты под Нижним Новгородом

После недавних залповых ливней в Нижегородской области грибники массово потянулись в лес. Улов оказался не только обильным, но и весомым - под нож заядлых тихих охотников стали попадать гигантские грибы. Полными корзинами даров леса грибники хвалятся в социальных сетях. Некоторые экземпляры просто поражают своим размером.

Так, одному нижегородцу удалось отыскать в чаще впечатляющий подберезовик - весом в килограмм.

Впрочем, есть такие переросшие грибы нельзя. Но и грибочки поменьше нынче в Нижегородской области червивые.

- Каждый день в течение недели собирала по 12 литров, но очень много червивых, - поделилась нижегородка Танюша Шмонина. - Крепкие и толстые ножки, а начинаешь резать - одни червяки.

Особенно богатый урожай грибов обнаружился в Борском районе. Урожай отсюда увозят целыми багажниками. Ассортимент грибочков весьма широкий: белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и маслята.

При этом начавшийся грибной сезон обещает продлиться и дальше: в начале августа в регионе вновь прошли дожди.

Заветные места никто не отменял

Разумеется, у каждого грибника есть свои заветные места, которые обычно не подводят даже при погодных неурядицах. В Самарской области прошли дожди, и грибы стали появляться повсеместно, но где-то их меньше, где-то больше.

Белые грибы сейчас собирают даже в окрестностях Самары - в районе поселка Мехазавод. И там уже находят первые опята.

Как отмечают любители тихой охоты, не подвел их этим летом знаменитый Спиридоновский лес возле села Малая Малышевка - оттуда также сейчас везут белые. Добраться до этих заветных мест можно не только на автомобиле, но и на рейсовом автобусе.

Также не разочаровал грибников и Ширяевский лес на правом берегу Волги. В Шигонском районе сейчас собирают маслята, шампиньоны, стали появляться и опята.

И многие самарские грибники по-прежнему называют одним из самых излюбленных мест лес рядом с селом Борское. По их словам, в огромном сосновом бору сейчас можно отыскать целые кладовые маслят, сыроежек и других вкуснейших грибов.

А вот саратовских любителей тихой охоты больше всего сейчас радуют леса Базарно-Карабулакского района. Оттуда везут самые разные грибы - летние и даже осенние.

- Под Липовкой набрали лисичек, белых, груздей, - пишут грибники в соцсетях. - Но имейте в виду: черноземные поля раскисли от дождя, и лучше ехать на внедорожнике.

В Новобурасском районе Саратовской области, который всегда славился грибными местами, почему-то в этом году грибов меньше, чем обычно.

- Три часа бродили под Новыми Бурасами, только ноги вымочили в траве по колено, но грибов так и не нашли, - разочарованно делятся саратовцы в соцсетях.

В окрестностях Саратова грибы тоже пошли, но, как отмечают горожане, там уже все «хожено-перехожено». И грибники отправляются чуть подальше - в Ягодную поляну, Вязовку, Каменку, Мизино-Лапшиновку и Кумыску по трассе до Петровска.

На тихую охоту идем спозаранку

Пожалуй, меньше всего небеса обделили дождями из регионов Приволжья Кировскую область. Буквально по всему региону в середине июля прошли дожди, хотя, может быть, и не столь обильные, как обычно.

Но грибам дождики в сочетании с теплой погодой очень даже понравились.

В соцсетях кировчане делятся снимками багажников машин, уставленных наполненными корзинками. Тут тебе и обабки-подберезовики, и красноголовики-подосиновики, и белые боровички, и маслята с лисичками. А кто-то публикует фото ведерок с первыми рыжиками.

Жители Кирова радуются, что даже ехать не приходится далеко от города - грибы с успехом собирают, например, в Нововятском районе областного центра. Весьма добычливой оказывается тихая охота в Кирово-Чепецком, Слободском и Оричевском районах. Причем там нынче не требуется забираться в лесную чащобу: грибы во множестве выскакивают на опушках и в перелесках.

Впрочем, кировские грибники везде отмечают общую особенность: нынче много червивых грибов - погода для насекомых стояла самая что ни на есть благоприятная. Так что на тихую охоту лучше отправляться спозаранку, чтобы успеть набрать небольших крепких грибочков, которые только-только появились.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Свежие грибочки из холодильника

Сейчас все чаще грибы на зиму не только сушат, засаливают и маринуют, но и замораживают. Способ хороший, но стоит помнить несколько несложных правил.

- Трубчатые грибы (белые, подосиновики, подберезовики) можно заморозить свежими. Но перед этим их не стоит мыть - они сильно впитывают воду.

- Пластинчатые грибы (сыроежки, рыжики) лучше предварительно отварить, иначе они рассыплются в труху.

- Опята и белые перед заморозкой можно не только отварить, но и пожарить в масле.

- Лисички перед заморозкой нужно обязательно отварить, иначе они будут горчить.

- Замораживать грибы удобнее порциями, разложив по контейнерам или пластиковым пакетам.

- Грибы не стоит хранить в холодильнике больше года.