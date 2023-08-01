Два тела закопал у гаража, третье – сбросил в канаву: в Пермском крае вынесли приговор убийце

Суд признал мужчину виновным в совершении убийств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю раскрыли убийство, совершенное 14 лет назад. Весной 2009 года в поселке Широковский двое мужчин и одна женщина «соображали на троих» в гараже.

Но между ними разгорелась ссора. И один из собутыльников, 34-летний житель Кизела, расправился с остальными участниками компании. Забив обоих до смерти, их тела он закопал возле того самого гаража. А потом спокойно ушел.

Убийство долгое время оставалось нераскрытым. И это заставило убийцу поверить в свою безнаказанность. Следующее убийство он совершил также во время ссоры, в ноябре 2021 года. Но на этот раз жертвой стала его сожительница, с которой он вместе жил в губахинском общежитии.

Ударив женщину, он сбил ее с ног, а потом долго избивал, нанося удары и ругами, и ногами. Бил по голове, животу, спине. Когда женщина от нанесенных травм скончалась, убийца вынес ее тело из здания и бросил ее в канал сточных вод. После этого он собирался скрыться, но подумал, что тело жертвы могут найти. Поэтому вернулся, расчленил тело женщины и опять же зарыл останки.

Но на этот раз выйти сухим из сточной воды ему не удалось.

- Опытные следователи тщательно изучили и проанализировали материалы дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, и установили лицо, причастное к совершению убийств, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - 31 января 2022 года преступник был задержан и заключен под стражу.

Суд признал мужчину виновным в совершении убийства двух и более лиц и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.