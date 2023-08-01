Откровения вожатых: Делаем детям курилки и загоняем ребят на дискотеки

Школьники не сразу привыкают к жизни вдали от дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поездка в летний лагерь для ребенка - настоящее приключение. Новые друзья, свежий воздух, игры, загар, спорт. Правда, родители часто нервничают: как отправить чадо в незнакомое место? Чем ребенок там будет заниматься? Готовы спорить: всего ребята взрослым не расскажут. Тем интереснее откровенно поговорить с теми, кто здесь работает.

«Мазать зубной пастой опасно»

Екатерина, 23 года, вожатой работает пять лет, г. Пермь:

- Каждый раз в начале смены гляжу на ребят: стоят буками, ни с кем общаться не хотят. А в конце рев: «Не хочу уезжа-а-ать».

К середине смены начинают складываться парочки. Бегают друг к другу в комнаты в гости по ночам. Следить приходится. Конкретно на сексе я ребят из отряда не ловила, но лежащих в одной кровати - сколько угодно. Как-то так складывается, что если в одной комнате к кому-то из девочек по ночам приходит мальчик, то и к ее соседкам тоже начинают бегать. Я в таких случаях девочкам говорю, что обнимашки-целовашки - это ладно. А остальное вам рано.

Хотя в старших отрядах для многих девочек это уже пройденный этап. В нашем лагере много детей из так называемой категории СОП - находящихся в социально опасном положении. Соцзащита выкупает определенный процент путевок в каждую смену. И обычно в отряде из 30 детей - 10 оторви да брось. Когда начинают рассказывать о себе, в дрожь бросает. Кого-то родная мать бьет, из дома выгоняет, когда к ней мужчины приходят. Кого-то отчим домогается. Так жалко их становится!

Еще дети из СОП в самоволки бегают - за вкусняшками или сигаретами. Но если ребенок курит уже несколько лет, с начальных классов, как отучить его за 21 день смены? Даже не пытаемся. Делаем специальные курилки для них, чтобы не курили тайком, не раскидывали нигде бычки. Только предупреждаем, чтобы других не приучали курить.

Другая сторона - избалованные дети из так называемых благополучных семей. В лагере вылезают все проблемы с воспитанием. Они не умеют общаться со взрослыми. Могут нахамить, а то и послать... Если им дома все разрешают, они считают, что и в лагере можно. И наказать ребенка нельзя.

Отбой в 11 вечера. Но затихают дети уже в первом часу. Традиция мазать спящих зубной пастой, конечно, осталась. Но сейчас это стало опасно: слишком много среди детей аллергиков. В прошлом году из-за аллергии на пасту у одного мальчика развился отек Квинке, пришлось вызывать скорую. А о том, что у него аллергия, ни он, ни родители не знали. Поэтому мы сейчас предупреждаем ребят: «Если уж хотите мазать, берите лучше акварельные краски». Обычно это происходит в «королевскую ночь» - так мы называем последнюю ночь смены.

Истерики из-за телефонов

Ирина, 22 года, стаж работы пять лет, г. Самара:

- В основном работаю с младшими и средними отрядами - от первоклашек до пятиклассников. Современные дети к жесткому распорядку дня и коллективным правилам не слишком приспособлены. Привыкают дома, что они центр вселенной, и когда сталкиваются с необходимостью подчиняться порядкам лагеря, для многих это становится шоком. И в первую очередь это касается телефонов.

Зависимость от мобильника сегодня у 100% школьников. Когда во время заезда требуем сдать сотовый, в глазах появляется паника, у многих начинается истерика. Кричат, мол, это моя собственность, вы не имеете права его отнимать. Но мы непреклонны: в лагерь они едут, чтобы сменить обстановку, получить новые впечатления. А если у ребенка будет телефон, то он в нем всю смену и просидит.

А еще современные дети привыкли на все жаловаться родителям. В первые дни большинство испытывает дискомфорт от непривычных правил, каши и зарядки по утрам, отбоя по расписанию. И тогда они ревут белугой и просятся к маме. А чтобы их забрали домой, выдумывают невесть что. И живот болит, и еда в столовой невкусная, и дети с вожатыми обижают, и кровать жесткая... Попадаются настоящие артисты, которые разыгрывают целые представления для родителей. Например, один мальчик подговорил товарища по комнате начать бить его во время сеанса видеосвязи. В тот же вечер в лагерь примчалась рассерженная мамаша и устроила разборки. А когда начали с ней разговаривать, выяснилось, что в детстве она тоже отдыхала в лагерях, они весело проводили время и иногда хулиганили: жгли костры, мазали друг друга зубной пастой и играли в «Зарницу». Пока рассказывала мне все это, сама изменила свое мнение о ситуации с сыном, извинилась. А мальчик потом еще на две смены ко мне в отряд приезжал.

Идеально, если родители дают ребенку с собой в лагерь кнопочный телефон. Его достаточно для связи, но интернета с его мессенджерами и видеосвязью нет.

«Неприятно слышать трехэтажный мат»

Вадим, 22 года, работает вожатым два года, г. Воронеж:

- В школе я ездил в лагерь каждый год, и когда знакомый предложил поработать вожатым, согласился сразу. Взяли нас легко: желающих парней немного, а одни девчонки с детьми не справляются. Попали в тематический лагерь с утвержденной программой. Мы должны были и представления детям устраивать, и следить за ними. Спали пять часов в сутки. Еле хватало сил помыться. Остальное время - планерки, репетиции, занятия. Новичкам выходных не дают. Те, кто постарше, берут отгул на 1 - 2 суток. К тому же нам пришлось много нового освоить: учились сами оказывать медпомощь, потом учили этому детей, проводили викторины, которые сами придумывали. Я с отрядом организовал театр теней в свете от костра.

Увы, не все вожатые - пример для подражания. В первой смене была девушка лет 19, она сперва крутила любовь со всеми парнями-вожатыми, а потом ее директор поймал в кустах с пацаном из старшего отряда. Скандала громкого не было, но она притихла и в следующую смену не осталась.

А вот матом подростки ругаются гораздо чаще, чем взрослые. Мне кажется, виновата музыка, которую они слушают. Часто парни начинают цитировать каких-то рэп-исполнителей с матерными словечками. Девчонки тащатся по Инстасамке, которая тоже не брезгует пошлятиной. Иногда жуть берет от того, как они разговаривают!

Удивительно, но на дискотеки в нашем лагере детей приходится сгонять. Вожатым надо стоять у выхода, чтобы ребята не разбегались. И все равно все сидят по углам. И на медленные танцы тоже не идут. Руководство лагеря просит вожатых самих приглашать на танец ребят и девчат. Но мы очень этого не любим: обвинят еще в чем-нибудь. Не так дотронешься, не туда руку положишь.

Самое трудное для меня - ответственность. Например, мы водили отряд купаться. Дети разбегались, прятались в теньке, а у меня сердце останавливалось, когда я кого-то из них из виду терял. Еще ночные побеги из комнаты. Однажды пошел ночью гулять по территории и прямо на тропинке наткнулся на мальчика из своего отряда. Он пошел ловить ежа - и это в 13 лет!

А КАДРЫ КТО?

Вожатым можно устроиться с 16 до 30 лет. Того, кто старше, берут неохотно, да и за небольшие деньги мало кто идет. С 14 лет возьмут помощником вожатого. Чаще всего работодателями выступают вузы, педагогические отряды при вузах, турагентства.

Педагогическое образование желательно, но не обязательно. Для вожатых перед работой проводят курсы, они длятся 2 - 3 месяца, идут очно и заочно. После курсов выдают сертификат, потом претенденты проходят тест и отбор. По итогам решается, кто на какой лагерь может претендовать. Попасть в лагерь на море или подмосковный сложнее, чем в региональный.

Вожатым с опытом дают отряды ребят постарше, 15 - 17 лет. Новичкам - от 6 до 11 лет.

Заработок вожатого - от 15 000 до 50 0000 рублей за смену (высшая планка - работа во всероссийских лагерях, куда идет строжайший отбор). Рабочий день - почти круглосуточно.

Самые популярные исполнители на дискотеках в лагерях этим летом

OG Buda, DVSRST, «Три дня дождя», «Пошлая Молли», Валя Карнавал, Абрикоса, Ольга Бузова, Анна ASTI, Хабиб, Баста, «Король и Шут». А также вечная классика танцпола: «Руки Вверх!», «Краски», «Отпетые мошенники», «Дискотека Авария».