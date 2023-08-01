Август в Пермском крае Фото: Анна Маркова

Синоптики ГИС центра ПГНИУ представили долгосрочный прогноз погоды в Пермском крае на август 2023 года. Погода в крае ожидается умеренно теплой с температурой воздуха выше среднемесячной нормы и увеличением атмосферных осадков во второй половине августа 2023.

Первая декада августа 2023 в Пермском крае прогнозируется устойчиво теплой: в дневные часы температура воздуха ожидается в пределах +22…+28 градусов, ночью - около +12…+17 градусов. Среднемесячные показатели окажутся на 3,5-4 градуса теплее нормы. С 1 по 5 августа на территории региона возможны ливни и грозы, затем вероятность выпадения атмосферных осадков значительно уменьшится. Ожидается дефицит осадков на юге региона и достаточное увлажнение почвы - на севере.

Умеренно теплый характер погоды в Пермском крае сохранится и во второй половине августа 2023. Ожидается небольшое понижение дневной температуры воздуха: она будет около нормы или чуть ниже нее. В этот период подойдет к завершению метеорологическое лето. В последние дни августа прогнозируют небольшие дожди, ситуация с увлажнением почвы будет улучшаться.

«В целом август 2023 года в Пермском крае окажется умеренно теплым на 1-1,5 градуса выше нормы за счет первой половины месяца», - отмечают пермские синоптики.

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