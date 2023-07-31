В Пермском крае на этой неделе будет 30-градусная жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первую неделю последнего летнего месяца будет жаркая погода. О прогнозе с 31 июля по 6 августа рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

В среднем неделя ожидается теплее нормы на 2-4 градуса. Столбики термометров поднимутся до +30. Основная часть осадков ожидается в начале недели на юге края и в центральных районах — как раз в зоне, страдающей от засухи. Во второй половине недели осадков будет мало, особенно на севере и востоке региона. В связи с этим значительно возрастет пожароопасность.

В понедельник, 31 июля, температура воздуха поднимется до +27…+30 градусов. Вечером вероятны грозы, в том числе в Перми. Осадки выпадут полосами — где-то их не будет вообще, а где-то может выпасть 50 мм и более.

Во вторник, 1 августа, жара немного ослабнет. В течение дня будет +22…+25 градусов. Местами до +27. Также возможны дожди с грозами. В среду погода существенно не изменится. Ситуация с осадками также останется прежней.

В четверг, 3 августа, ливни станут еще более локальными. Грозовая активность ожидается на севере края, где прогнозируется сухая погода в начале недели. Температура воздуха не изменится. В пятницу потеплеет до +28. Возможно полное прекращение осадков.

По предварительным данным, выходные окажутся сухими и достаточно жаркими. Температура может подняться до +25...+29 градусов и выше.

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