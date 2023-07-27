В Перми на фестивале «Причал» выступят Екатерина Шпица и DS Crew

Пристань фестиваля. Фото: «ПермьКонцерт»

В эти выходные в Перми состоится музыкальный фестиваль «Причал» (6+). Он пройдет на судостроительном заводе Пермская судоверфь в Кировском районе. Фестиваль будет посвящен 300-летию краевой столицы, поэтому в нем примут участие только пермские артисты и уроженцы нашего города. Публикуем подробную программу мероприятий.

Откроют фестиваль 29 июля победители второго сезона проекта «Новые танцы» на ТНТ танцевальный проект DS Crew. Специальным гостем станет актриса Екатерина Шпица, которая споет вместе с камерным оркестром «Орфей».

Также в течение двух дней фестиваля на сценах выступят группа актера и музыканта Александра Смирнова «Смирный и друзья», участники фестивалей Ural Music Night, Red Fest, Karl fest, балалаечник Андрей Киряков, ансамбль «Воскресение», фолк-проект «Варья», инди-проекты Kapusha и Sogdee.

Кроме того, пермяки смогут посетить пешеходную и речную экскурсии по заводу и прилегающим территориям. Как рассказали организаторы фестиваля, во время пешеходной экскурсии можно будет побывать в музее и в цехах Пермской судоверфи. Часть экскурсии пройдут по уличной части территории предприятия.

Экскурсия на заводе. Фото: «ПермьКонцерт»

Длительность экскурсии составит около 60 минут. Запись будет осуществляться на фестивале. Начало экскурсий: 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.

Вторая экскурсия запланирована на водной территории на речном трамвайчике «Москва-42». Гости прокатятся вдоль Кировского района и полюбуются живописными берегами Закамска. Продолжительность речной прогулки с экскурсией около часа.

Пройдут экскурсии на речных трамвайчиках. Фото: «ПермьКонцерт»

Также на фестивале будут работать лекторий, мастер-классы от пермских мастеров, детская и фуд зоны. Появится возможность покататься на сап-бордах.

Вход на фестиваль свободный, строго от 6 лет. При входе необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности и сделать отметку в журнале посещения завода. Все желающие смогут воспользоваться трансфером до фестиваля. Заказать билеты на речную экскурсию и на трансфер можно на сайте теплоходнапричал.рф.