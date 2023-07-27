В Перми на стадионе «Звезда» уложили новый искусственный газон

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Красно-черные обновили новое поле на стадионе «Звезда» - провели открытую тренировку, которую смогли посмотреть владельцы абонементов.

Но перед этим состоялась торжественная презентация нового искусственного газона – предыдущим игроки пользовались 10 лет.

Президент "Амкара" Валерий Чупраков убедился в надежности газона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На поле вышли министр физкультуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, президент «Амкара-Пермь» Валерий Чупраков, руководитель Центра спортивной подготовки Пермского края Михаил Аминов. Они внимательно ощупали искусственную траву, изготовленную в Китае. Болельщикам сообщили, что это покрытие CCGrass Pride 60 стоимостью 27 миллионов рублей было согласовано с Российским футбольным союзом и вполне годится для проведения футбольных матчей 1-й и 2-й лиги.

На обновленное поле вышли игроки "Амкара-Пермь". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним: десять лет назад на «Звезде» положили итальянское покрытие Soccer Pro MAX S/8. Такие газоны тогда использовали такие известные клубы, как «Милан», «Интер», «Аякс» и другие. Гарантийный срок эксплуатации составлял 8 лет, и он истек.

Футболисты хорошенько размялись. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 2005 года на футбольном поле стадиона «Звезда» было натуральное покрытие, оборудованное системой подогрева.

Игроки провели тренировку на новом поле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новое покрытие соответствует всем необходимым требованиям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми на стадионе «Звезда» 10 лет спустя уложат новый футбольный газон

Искусственное покрытие пермского стадиона не обновляли с 2013 года (подробнее…)