В честь 300-летия Перми «Ростелеком» создал тариф «Юбилейный»

Анна Шестакова стала юбилейным абонентом

Компания «Ростелеком» в Перми подключила трехсотого абонента к новому тарифу «Юбилейный 3 в 1». Праздничный пакет был разработан специально к 300-летию столицы Прикамья. Счастливым клиентом оказалась Анна Шестакова, мать двоих детей, хозяйка уютного дома и любительница модных сериалов.

- Я люблю смотреть разные фильмы, - рассказала Анна Шестакова. - По вечерам, когда все дела сделаны, я беру ноутбук, сажусь на мягкий диван и начинаю путешествие по онлайн-кинотеатрам в поиске интересного кино. После того как я подключилась к тарифу «Юбилейный», сразу ощутила выгоду. Скорость интернета выросла. Фильмы теперь загружаются молниеносно, бесплатного контента на Wink стало намного больше, а общая экономия налицо - все как я люблю.

Фото: Ростелеком

- Пермь сегодня – город на оптике, - отметила Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Наша команда смонтировала в столице Прикамья уже более 4 000 километров линий связи. Оптическими сетями охвачено 90 процентов территории города. Благодаря этому клиенты могут получить весь спектр телеком-услуг от одного провайдера. Новые пакеты стали настоящим подарком жителям к 300-летию Перми.

Абонентам, которые уже пользуются видеосервисом Wink, при подключении пакетов услуг не нужна ТВ-приставка. На всех телевизорах Smart TV доступно онлайн-телевидение. Также в предложение уже включена услуга «Мультискрин». Она позволяет объединить до пяти устройств под одной учетной записью и смотреть фильмы там, где удобно: на экранах телевизора, компьютера, планшета или смартфона. Кино можно ставить на паузу на одном устройстве, а продолжить просмотр уже на другом.