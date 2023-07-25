На дне Камы дайверы обнаружили старинный пароход

На дне Камы затонувший пароход проекта «Пермский первенец». Фото: архив.

Такая идея - извлечь из воды и восстановить старинное судно - родилась у пермских дайверов три года назад. Тогда на дне реки Сылвы был обнаружен пассажирский пароход «Вера Фигнер», построенный в 1904 году. Но оказалось, что сохранность не позволяет поднять его наверх.

Однако пермские подводники не отказались от затеи и стали искать в руслах рек другие затопленные старинные суда. И вот их поиски увенчались успехом. Они обнаружили на дне Камы затонувший пароход проекта «Пермский первенец». Такие буксирные суда в начале прошлого века выпускали на Пермской судостроительной верфи.

Фото: архив.

- После ряда спусков под воду мы поняли, что судно неплохо сохранилось, - рассказал руководитель водолазных спусков АНО «Центр подводных исследований» Денис Михалев. - Мы разглядели, что даже иллюминаторы еще целые. Этот колесный пароход-буксир лежит на шестиметровой глубине в 300 метрах от берега. Он не слишком большой - в длину 60 метров, в ширину - 8. В принципе, его можно поднять и восстановить. А затем использовать в экскурсионных целях, например, катать туристов по Каме и рассказывать им об истории судостроения и судоходства.

Такую идею поддержал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович. Но в ведомстве подчеркивают, что для реализации такого проекта, возможно, придется привлечь инвесторов.

Фото: архив.

- Прежде всего, нужно будет убрать от корпуса парохода затопленные бревна, которыми было завалено русло в те времена, когда по Каме перегоняли плоты, а также расчистить судно от большого количества ила, - говорит Денис Михалев. - Конечно, придется использовать какую-то технику, но очень много будет и ручной работы. Так что нам предстоит сделать множество погружений под воду.

Фото: архив.

Фото: архив.

Фото дайверов.