Для хорошего урожая пермским дачникам придется осваивать основы агрономии

Насекомые-вредители нынче свирепствуют Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Что у вас нынче с урожаем? – этот вопрос нынешним летом ставит многих садоводов и огородников Приволжья в тупик.

- Да как вам сказать… - неуверенно отвечают они.

В самом деле, дела огородные нынче вызывают двойственные эмоции.

- Дачники уже убрали жимолость, начинают собирать смородину, крыжовник, поспевают вишни, но все жалуются, что ягоды мелкие, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. – Им просто не хватило влаги. Из-за засухи плохо чувствует себя малина – у нее ведь поверхностные корни.

Но в то же время многие в этом году смогут собрать небывалый урожай яблок и груш – развитая коревая система позволила им добывать воду из глубины.

- Только не забудьте поставить под ветви подпорки, особенно под те, что отходят от ствола под острым углом, - напоминает Антон Лещев. – Сейчас плоды активно наливаются, и если этого не сделать, то, приехав на дачу, вы можете увидеть, что вашу любимую кормилицу разломило напополам под их тяжестью.

Лучшее лекарство - вода

Впрочем, и с плодовыми деревьями не все так благостно.

- Дождей, которые прошли по Приволжью, пока явно недостаточно, чтобы как следует напитать землю, - объясняет эксперт. - По некоторым признакам, влага истощается уже даже из метрового слоя почвы, что очень опасно для корней плодовых деревьев.

Так что берем на заметку: чтобы яблони и груши не перегрузили себя и дали и в следующем году хороший урожай, обязательно нужно их регулярно поливать. В том числе и осенью – под зиму.

У насекомых демографический бум

Погодные аномалии последних лет, по мнению эксперта, должны натолкнуть нас на одну важную мысль.

- Были времена, когда на дачах вполне срабатывал метод - посадил и растет, - объясняет Антон Лещев. - Но они ушли в прошлое. Если раньше аномальная погода выдавалась раз в 10 лет, то сейчас - через 2-3 года, а то и несколько лет подряд случается. Так что хочешь, не хочешь, придется осваивать хотя бы основы агрономии, читать какую-то литературу. Сажать не то, что придется, а те сорта, которые вырастут в нашем климате. Учиться хотя бы в минимальной степени бороться с заболеваниями растений и с вредителями.

Как объясняет эксперт, в этом году из-за засушливой жары деревья и кустарники меньше страдают от грибковых болезней. Например, на тех же яблонях и грушах почти не видно листьев, пожелтевших от парши.

Но вот насекомые-вредители нынче свирепствуют.

- Если раньше от тли страдали только яблони да смородина, то теперь у нас прописались самые разные виды этих насекомых, которые высасывают сок из молодых листьев чуть ли не из всех пород растений в наших садах, - говорит Антон Лещев.

Незваные южные гости

Вспышки численности насекомых ученые объясняют тем, что они давали в этом году потомство не пару раз, как обычно, а неоднократно – из-за ранней и теплой весны.

Например, пермский энтомолог Алексей Полянин именно в этом видит причину засилья крестоцветной мушки, которая весной напрочь сгрызала ростки редиски и репы на приволжских огородах.

Однако из-за жаркой погоды, которая стоит в Приволжье уже второе лето подряд, к нам вполне могут пожаловать и летучие обитатели более южных стран.

- Перезимовать они у нас не смогут, но нанести урон урожаю вполне способны, - говорит Алексей Полянин. - Например, из Турции могут добраться до южных регионов Приволжья вредители винограда. Так что, возможно, стоит на всякий случай обработать от них ягоды и листья виноградных лоз.

Сейчас наблюдается вспышка саранчи в Казахстане. Ученые не исключают, что эти насекомые, которые пожирают все на своем пути, могут добраться и до южных регионов Приволжского округа. В том же Татарстане не исключают такого сценария и на всякий случай готовятся дать ей отпор.

Уховерток руками не трогать!

Этим летом не раз случалось, что самых обычных насекомых жители Приволжья принимали за экзотических. Просто раньше их было мало, и их не замечали. А тут случилась вспышка, и люди спрашивали друг друга: «А это кто?!»

Так, в самарских соцсетях появились устрашающие сообщения: в Самару проникли какие-то неизвестные насекомые, после укуса которых раздувает ноги и все чешется! Пользователи постили фотографии с покрасневшими и вспухшими лодыжками.

Одна из женщин даже обратилась в кожно-венерологический диспансер. Там ее визиту не удивились, мол, к ним с такими же покраснениями обратились уже два десятка человек. Поставили укол против аллергии, и отек вскоре спал.

Энтомологи объяснили, что это аллергическая реакция на укусы обычного гнуса – мошки.

- До затопления водохранилищ эти насекомые водились в Приволжье во множестве - они откладывают личинки в прибрежной зоне быстрых рек, - объяснил Алексей Полянин. – Потом их стало гораздо меньше, но в этом году их численность резко возросла, очевидно, из-за аномалий погоды.

Жалуются в соцсетях самарцы и на расплодившихся двухвосток-уховерток. Многие впервые обратили внимание на насекомых с двумя длинными яйцекладами сзади. И стали делиться жутковатыми рассказами о том, что уховертка может проникнуть через ухо в мозг человека.

- Это все конечно миф! – успокаивает энтомолог. – Уховертки искони у нас живут, просто в этом году их чаще встречают, видимо, потому, что они от жары стали заползать через щели в подвалы дачных домов.

Как бы там ни было, к этим насекомым лучше не прикасаться – они могут чувствительно укусить за палец, из-за чего в народе их еще называли щипалками. А так особого вреда или пользы от них немного: они всеядны и могут уничтожать небольшое количество насекомых-вредителей, но с удовольствием также полакомятся листьями и цветами растений.

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