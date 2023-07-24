В Пермском крае педофил заманил в заброшенный дом 6-летнюю девочку

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жуткие потрясения пришлось испытать родителям маленькой девочки из Кунгура: сперва, когда она потерялась, а потом, когда выяснилось, где и с кем она была.

- Вечером 20 июля местные и полицейские вышли на поиски пропавшей девочки 6-7лет, - рассказывает житель Кунгура. - Говорили, что последний раз ее видели в микрорайоне Нагорный с каким-то мужчиной. Девочку заприметила случайная прохожая в одном из заброшенных домов на территории садовых участков.

Когда полицейские пришли к дому, перед их глазами предстала отвратительная картина: пожилой мужчина гладил девочку за интимные места и мастурбировал.

- Полицейские его задержали, а позже выяснилось, что извращенцем оказался дедушка девочки, - рассказал «Комсомолке» один из местных жителей. - Педофила увезли в отдел, а девочку передали родителям.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Комсомолке» произошедшее. За официальным комментарием мы обратились в краевой следственный комитет. Как только мы получим ответ, опубликуем его на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насиловал с секундомером: после 20 лет тюрьмы на свободу вышел пермский маньяк Сергей Зайцев

На его счету 48 изнасилований и 4 похищения девушек. Своих пленниц он держал в яме в своем огороде (Подробнее...)