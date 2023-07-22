В сезон отпусков в Приволжье подорожали «квартиры на сутки»

Аналитики отмечают, что за год цены выросли в среднем на 8% Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за введенных ограничений на поездки в другие страны, внутренний туризм в России становится все популярнее. Многие, конечно, привыкли проводить отпуск у моря, но в этом году из-за дороговизны билетов, погодных аномалий, мощных потопов и проблем на Крымском мосту отпускники решают провести отдых дома, в поездках по соседним регионам или крупным городам России.

Самыми популярными после курортных направлений бесспорно остаются Москва, Питер, Калининград и Казань. Причем популярностью здесь пользуются даже не длительные поездки, а экскурсионный туризм выходного дня, а значит, увеличивается интерес к краткосрочной аренде квартир.

Средняя цена арендованной квартиры за сутки, согласно данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», выше всего в Санкт-Петербурге, она достигла 4,7 тысяч рублей, ниже – в Казани - 4 тысячи рублей. И аналитики отмечают, что за год эти показатели выросли в среднем на 8%. Несмотря на то, что туристическая аренда за последний год в России подорожала, большинство отпускников все равно предпочитают останавливаться в арендованных квартирах, так как жилье на двое-трое суток обходится им почти в два раза дешевле, чем номер в гостинице.

Однако относительно прошлого года предпочтения туристов несколько изменились: вырос спрос на отдых в городах Приволжья, и об этом говорят показатели средних цен арендованных квартир. К примеру, в Самаре за год цена на краткосрочную аренду выросла на 21% и составила 3,2 тысячи рублей в сутки. В Уфе рост составил 18% и с 2,1 тысячи цена поднялась до 2,47 тысяч рублей в сутки. А вот в Перми этот показатель немного снизился и составил 2,14 тысяч рублей в сутки против 2,62 тысячи, что была год назад.

Других столичных городов Приволжья в рейтинге нет, но «КП» решила узнать, какова же там посуточная аренда квартир, и вот что удалось выяснить. Понятно, что выбирая место для проживания, туристы изучают месторасположение дома, близость основных городских достопримечательностей и транспортную доступность. Мы изучили стоимость аренды квартир в центральных районах областных и краевых центров Приволжья, и вот какая картина получилась:

Средняя стоимость аренды квартир в Приволжье

- Йошкар-Ола – 1500 – 3500 рублей в сутки

- Саранск - 1500 – 2500

- Ижевск – 1500 – 2800

- Чебоксары – 1500 – 3000

- Пенза – 1200 – 2000

- Оренбург – 1300 – 2200

- Ульяновск – 1500 – 3000.