Колесо обозрения в парке Горького в Перми получило имя Карла Модераха

Теперь аттракцион будет носить имя первого губернатора Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году колесу обозрения в парке Горького исполнилось 10 лет. В честь юбилея аттракциону будет присвоено имя почетного жителя Перми. Как объясняют в парке, за эти годы колесо стало неотъемлемой частью города и любимым местом отдыха для многих пермяков.

Колесо обозрения высотой 50 метров установили на территории парка весной 2013 года. Оно появилось взамен старого, 26-метрового. У аттракциона имеется 24 кабинки. Сейчас на колесе проходят даже ночные катания, есть разноцветная иллюминация.

В результате голосования, в котором высказали мнение более 1,3 тысячи человек, принято решение назвать аттракцион в честь Карла Модераха. За то, чтобы колесо назвали его именем, проголосовало более 36% участников опроса. Далее из представленных вариантов следуют Павел Бажов, Сергей Дягилев, Борис Пастернак, Аркадий Гайдар и Иван Свиязев. Меньше всего голосов набрало имя писателя Алексея Иванова.

Напомним, Карл Федорович Модерах - один из губернаторов Пермской губернии конца XVIII века. Свое правление он начал со строительства дорог в Перми. За пятнадцать лет губернаторства Модерах полностью преобразил город. Помимо дорог в Перми также сооружались каналы и возводились здания.