Почему в Перми в этом году вырос спрос на ипотеку

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На пермских улицах этим летом заметно прибавилось подъемных кранов. И в центре, и на окраинах идет активное строительство жилья. И если в прошлом году часть квартир в новых домах порой оставалась нераскупленной, а компании в Перми не особо торопились начинать новые стройки, то нынче такого нет. Жилье часто разбирают еще на «старте».

С начала 2023 года в Прикамье было выдано 11,5 тысячи ипотечных кредитов — это на 36 процентов выше, чем в прошлом году. Почему же пермяки так активно начали приобретать квартиры? По мнению экспертов, произошло это, в первую очередь, благодаря льготной ипотеке.

– Росту спроса на ипотечные кредиты способствовало продление до 1 июля 2024 года программ льготной ипотеки. Благодаря изменениям условий за год их доля в общем объеме льготных кредитов заметно выросла. Так, доля семейной ипотеки составила 59 процентов, льготной ипотеки — 34 процента, ИТ-ипотеки — 7 процентов, – рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Пермская статистика подтверждает общероссийскую: в июне Сбер зафиксировал очередной рекорд спроса на жилищные займы — выдано 111 тысяч кредитов на общую сумму 364 миллиарда рублей. По данным сервиса недвижимости Домклик, это максимум с начала года. Среди льготных программ, как и в нашем регионе, лидером оказалась «Семейная ипотека» — более 79 миллиардов рублей покупатели жилья получили именно по этой программе.

Пермь, ул. Чернышевского — завершается строительство нового жилого квартала Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Май стал активнее декабря

– Купить квартиру, не используя кредитные средства, почти нереально, – говорит эксперт в сфере недвижимости Надежда Гусева. – Даже если однокомнатная квартира стоит около трех миллионов, чтобы накопить на нее за три года, надо откладывать по 83 тысячи в месяц. Немногие могут себе это позволить.

И в самом деле, ведь кроме того, чтобы пополнять «заначку», надо еще есть, пить, оплачивать коммуналку, покупать одежду и обувь… Так что ипотека оказывается палочкой-выручалочкой для большинства пермяков, желающих приобрести собственное жилье. Только не надо забывать, что кредит лучше брать на максимально возможный период, а потом сокращать его с помощью досрочных выплат. И учитывать, что ваши ипотечные взносы не должны превышать 50 процентов ежемесячного дохода.

– За май 2023 года наше агентство провело 70 процентов сделок с ипотечными средствами, и только 30 — без кредитных денег, – продолжает Надежда Гусева. – И то, чаще всего эти сделки проводились, когда люди продавали старое жилье и покупали новое.

Акцент на май — неслучаен. В прошлые годы пермяки активнее всего оформляли ипотеку в декабре, а в теплое время года, начиная с конца весны, продажи квартир и выдачи кредитов притормаживались: люди стремились вначале съездить в отпуск, отдохнуть, а уж потом заняться решением жилищных вопросов. Но в этом году в мае количество заявок на ипотеку оказалось на 19 процентов больше, чем в декабре 2022 года, и спрос не снижается.

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, 69 процентов квартир в Пермском крае приобреталось на вторичном рынке.

– По ипотеке на новостройки ниже ставка, – говорит Надежда Гусева. – Но когда люди покупают квартиру в новостройке, они берут большую сумму кредита, так как новые квартиры стоят дороже. А при покупке вторички люди стараются вносить больше налички в первоначальный взнос, чтобы уменьшить величину займа со ставкой 11-12 процентов.

Пермь — новый ЖК «Солнечный город» Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Кстати, аналитики того же сервиса Домклик недавно сравнили не только ставки, но и размер ежемесячных платежей при покупке в ипотеку от Сбера новой квартиры — и жилья на вторичном рынке. По Пермскому краю картина такая: ипотечники со вторичкой отдают за нее в среднем 22 тысячи в месяц, а покупатели новостроек — 25 (по «Семейной ипотеке») и 27 (с «Господдержкой») тысяч рублей.

Цифры и так сопоставимые, а теперь они и вовсе могут сравняться: платежи по ипотеке на новое жилье становятся меньше благодаря летним скидкам от Сбера и партнерским программам с застройщиками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ставки снижены

Жилья в этом году строится много. Но при этом цены на него в Перми, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, не снижаются: средняя стоимость квадратного метра в новостройках — 113 тысяч рублей, на вторичном рынке — 95. А в самых популярных у покупателей квартирах — однокомнатных, небольшой площади — еще выше: 119 тысяч и 105 тысяч рублей соответственно.

Чтобы поддержать людей, приобретающих квартиры в новостройках, Сбер запустил специальные скидки на ставку по программе «Господдержка».

– Более 3 лет прошло с момента запуска ипотеки с господдержкой, – напомнил Алексей Лейпи, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка. – Программа поддержала в непростой ситуации как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль. Почти 600 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере. Все это время мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9 процента годовых в период строительства.

То есть, если ранее минимальная ставка, по которой можно было взять ипотечный кредит с господдержкой на новую квартиру, составляла в Перми 7,7 процента, то сейчас она равна 4,8 процента. Такие условия действуют при получении кредита в период строительства новостройки, при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

Хорошая новость еще и в том, что в новой программе участвуют около 15 новостроек Перми: цифра неточная, потому что квартиры в некоторых ЖК, участниках партнерской программы Сбера, уже раскупаются. Но выбор еще очень приличный. Подыскать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно на Домклик.

Кроме того, до конца лета в Сбере действуют сниженные ставки по «Семейной ипотеке» и той же «Господдержке», но уже без привязки к ЖК определенных застройщиков. Конечно, «базовые» скидки не такие масштабные — около 0,3 процента, но для ипотечников каждый сэкономленный рубль — в радость. Подробнее о снижении ставок можно узнать здесь.

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