Где пермские подростки могут заработать свои первые деньги

Жарить картошку в 17 лет - почему бы и нет? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Правильно, что детям дали возможность работать, - говорят родители, узнав, что подросткам старше 14 лет разрешили устраиваться на работу без согласия органов опеки.

Мамы и папы сегодняшних подростков выросли в Советском Союзе и нередко начинали зарабатывать свою первую копейку с 12 - 14 лет.

Летом школьницы трудились нянечками, разносили письма, занимались прополкой. Парни устраивались на завод разнорабочими или помощниками по той специальности, которую осваивали в учебно-производственных комбинатах.

- Нянечкой в детский сад меня взяли после окончания седьмого класса, - вспоминает свое детство мама сегодняшнего семиклассника. – Спрос был, как и с других сотрудниц: и ведра с кашей носила, и полы драила, и горы тарелок перемывала до хруста, побаиваясь всемогущей санэпидстанции. Зато сейчас нашим детям – ни парты мыть нельзя, ни школьный двор подмести, ни доску протереть. Да и дома в особом рвении к труду они не замечены.

После снятия запрета на трудоустройство подростков, «Комсомолка» решился выяснить, работают ли в Перми подростки? Легко ли им найти работу? Какие предлагают вакансии? Сколько платят? И много ли желающих подработать?

«Для чего тебе деньги?»

17-летний Дмитрий из Перми - десятиклассник, работать начал с 15 лет. Сначала в «отрядах мэра»: проводил опросы, монтировал ролики и за неделю получил 1600 рублей. А затем на благо родной школы: красил парты, стены, бордюры, и получил столько же.

Прошлым летом, когда парню исполнилось 16, он устроился в салон сотовой связи – продавать сим-карты.

- Найти работу было непросто: я обошел фаст-фуды и массу магазинов: продуктовых, хозяйственных и даже цветочных, но везде мне отказывали из-за возраста. А в салон взяли, тем более что там работало немало подростков. На собеседовании, помню, спросили, для чего мне нужны деньги. Я честно ответил, что коплю на компьютер, и со мной подписали договор.

Зарплата зависела от продаж, работать можно было в утренние или вечерние часы. За две недели на одной точке подросток заработал 8000 рублей, и его перевели на другую.

- Там дело пошло лучше: людей проходило много, и я, не стесняясь, кричал на всю улицу: «Бесплатные сим-карты! Безлимитный тариф за 300 рублей». И люди интересовались, заполняли паспортные данные и покупали симки. В итоге за месяц я заработал 28 тысяч и купил долгожданный компьютер.

«Делаем бургеры за 135 рублей в час»

Еще Дима пробовал распространять рекламу: кидал листочки в почтовые ящики, но такой работы ему хватило на один день. А все потому, что за шесть часов хождения по городу ему заплатили всего 250 рублей.

Часто несовершеннолетним предлагают работу по раздаче рекламных листовок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К слову сказать, десятиклассник не только ищет подработку на лето, но и «шабашит».

- У бабушки на даче есть газонокосилка и тример, а еще несколько подруг, которым сложно самостоятельно косить газоны. Они дают мне бензин, а я им кошу участок. В итоге недавно скосил два огорода, заработал три тысячи рублей и потратил эти деньги на свои ежедневные «хотелки».

Через год парню сдавать ЕГЭ, но учится он хорошо, и этим летом снова решил устроиться на работу. Причем, не только сам нашел место, но и привел с собой друга и одноклассницу.

Самое приятное у сотрудников фаст-фуда - это обслуживать клиентов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы обошли несколько заведений сети быстрого питания, в трех нам отказали, зато взяли в четвертую, и я уже отработал три смены. Устроились легко: заполнили заявления, и в тот же день нас пригласили на собеседование. Сразу провели экскурсию по кухне и объяснили, на каких линиях можно работать. Мы сказали «да», и нас отправили на медосмотр. Он бесплатный при условии, что ты отработаешь потом три месяца.

Дмитрию повезло, его с друзьями поставили в ту точку, которая находится как раз напротив дома, и теперь он может просыпаться за десять минут до начала смены. Работать можно по графику: с утра и до 16.00 или с обеда до закрытия кафе. И сейчас одноклассники панируют мясо, жарят картошку, готовят бургеры, разливают напитки и обслуживают посетителей. Платят им за это 135 рублей в час, со второго месяца – будет уже 145.

Когда клиентов нет, можно и перекусить. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, как искали себе подработку на лето подростки из других регионов, можно прочитать здесь.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Мы должны дать возможность детям реализовать себя

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая:

- Работать детей никто не заставляет. Просто, когда у них есть такое желание, мы даем им эту возможность. И таких ребят, правда, много. Начинаешь с ними разговаривать, а у них в 10-11 классе уже свой бизнес, и мы должны дать им возможность реализовываться. Ведь чем раньше подросток поймет, кем он хочет быть, что такое работа и что такое деньги, тем лучше. Но если кто перед тем, как устраиваться на работу, хочет три образования получить, - пожалуйста, это его право.

Конечно, возможность работать у школьников была и раньше, но получить все необходимые разрешения было непросто: пока соберешь все справки, согласования от родителей и органов опеки, лето уже закончится. А новый закон на пользу именно тех ребят, кто сам хочет работать.

КОНКРЕТНО

Сколько за какую работу платят

Промоутер (раздача листовок): 150 рублей в час, смена от 2 до 5 часов. Итого: до 800 рублей в день

Помощник специалиста: 150 рублей в час, смена 5 часов. Итого: 750 рублей в день.

Сотрудник сети быстрого питания: 135-145 рублей в час, смена 8 часов. Итого: 1080 – 1160 рублей в день плюс бесплатное питание

Курьер, разносчик корреспонденции - от 200 до 400 рублей в час, свободный график, Итого: 15- 20 тысяч в месяц плюс чаевые от клиентов

Официант-кассир: смена 2/2 или 3/3 по 12 часов. Итого: 20 рублей в месяц плюс бесплатное питание и поездка домой на такси.

КСТАТИ

Несовершеннолетним сотрудникам не назначается испытательный срок, также он не несет полную материальную ответственность. Подростков нельзя привлекать на работу сверхурочно, в выходные и праздники, в ночное время и направлять в командировки.

Подростки не могут быть наняты на работу с вредными условиями труда, в игорном бизнесе, в ночных клубах, производстве, перевозке и торговле спиртными напитками и табачными изделиями, токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Еще несовершеннолетних не берут на работу, на которой необходимо поднимать тяжести.