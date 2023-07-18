Через 20 лет родители пермского школьника, ставшего инвалидом после прививки, получили компенсацию

Сначала мама, а сейчас и отец инвалида Андрей Волкова отсудили компенсацию за случившееся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родителям пермского школьника Андрей Волкова, ставшего инвалидом после прививки, удалось отсудить компенсацию морального вреда через 20 лет после ЧП. Детская поликлиника, где работала фельдшер, поставившая роковой укол, уже выплатила миллион рублей, а теперь должна заплатить еще полтора миллиона.

Семья парня рассказала, как теперь живет их сын-инвалид, и куда они потратят деньги.

«Сдайте, он у вас не жилец»

Эта трагическая история случилась в далеком 1996 году в обычной пермской школе. Седьмой класс пригласили в процедурный кабинет на ревакцинацию от клещевого энцефалита, у родителей тогда информированного согласия не брали.

Первую прививку 13-летний Андрей Волков перенес неважно, а после введения второй вакцины сделал несколько шагов, упал и больше на свои ноги не поднялся.

Роковую прививку парню поставили, когда он учился в седьмом классе. Фото: семейный архив. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Все случилось на перемене, но фельдшер все чего-то ждала и долго не вызывала «скорую». Врачи приехали только через урок, а у меня к этому времени по ногам и спине уже пошло онемение, - вспоминает Андрей.

Это потом выяснилось, что у аллергичного ребенка началось редкое поствакцинальное осложнение, и у врачей было всего восемь минут на спасение. А школьный фельдшер, вместо того, чтобы экстренно вызывать подмогу, час «лечила» парня ваткой с нашатырем.

Не получив помощь вовремя, Андрей оказался прикован к инвалидной коляске. Первый раз в больнице он провел четыре месяца. Поначалу с сыном лежала мама.

- В свои 13 лет он был большой, тяжелый, его купать надо было, на руках носить, поэтому лег с сыном я, - вспоминает отец. – Так и стал с ним по больницам мотаться. Возил в Екатеринбург на МРТ, в столичные клиники. Где мы с ним только не лежали, и чего только не наслушались. Однажды врач мне прямым текстом сказала: «Сдайте вы своего ребенка, он у вас не жилец». Я был в шоке, но ответил, что никогда от него не окажусь. Какой есть, такого и будем тянуть.

В инвалидной коляске Андрей провел уже 26 лет. Фото: семейный архив. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После роковой прививки Андрей мог только кушать, разговаривать и двигать руками, а обслуживать себя - нет.

- У меня начались серьезные проблемы с почками, - объясняет парень. – Выпишут домой, неделя пройдет, температура 40 поднимется, и снова в больницу. Там валяешься, таблетки пьешь горстями, потом на неделю домой и снова по кругу.

Еще одна главная беда - это пролежни, которые появляются очень быстро.

- Все началось, когда Андрей был еще ребенком, - говорит Юрий Леонтьевич. - Мы в больнице лежали, и я впервые почувствовал возле кровати сына неприятный запах. Если каждый день пролежни не обрабатывать, все давно сгнило бы уже. Нам их ушивали, но они снова появляются. Иногда обрабатываешь это место и чувствуешь, что пинцетом по кости задеваешь. Чтобы поберечь Андрея, мы специально дорогие подушки покупаем в инвалидную коляску.

Еще для поддержания нормального самочувствия парню нужны лекарства.

- Он – льготник, а что толку? – жалуется отец. - Ни в санаторий съездить, ни лекарств необходимых получить. Врачи нам выписывают, а придешь в аптеку, там платные есть, бесплатных – нет, все приходится за наличку покупать. А за бесплатным фурацилином мне порой приходится на другой конец города мотаться. В бесплатном перечне лекарств есть и бинты, и пластыри, а того, что нам нужно – нет. А если прилепишь эти бесплатные пластыри, то потом оторвешь вместе с кожей. Разве с нашими пролежнями такое можно? Я лучше сам все куплю, чтобы не калечить сына.

Каждый день Андрея похож один на другой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В детстве мечтал стать пилотом

В детстве, в перерыве между больницами, Андрей продолжал учиться в школе, только ему пришлось перевестись в спецшколу для детей-инвалидов. Учителя ходили к нему на дом. Потом пытался выучиться на программиста, но из-за постоянного лежания по больницам, так и не закончил учебу.

- Андрей у нас мечтал стать летчиком, его небо манило, и он постоянно клеил пинцетиком модели самолетов, - вздыхает отец. – И даже когда беда с ним случилась, Андрей лежал в больницах и продолжал собирать и разукрашивать самолеты и вертолеты. Сначала модели лежали у нас дома на шкафу, но потом когда пыль протирали, то одно, то другое поотпадывало. И мы убрали модели в коробки на антресоли, и они сейчас там лежат.

Андрей в детстве. Он - единственный сын у своих родителей. Фото: семейный архив. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так печально разбилась мечта о небе у парня-инвалида. Став старше, Андрей увлекся ножами. Когда мы приехали к нему в гости, он попросил отца достать коробку со своей коллекцией и начал показывать ее нам, с гордостью доставая ножи из коллекционных коробочек.

- Он подкопит денег и закажет себе что-нибудь новое, - говорит Юрий Леонтьевич. – Сейчас чего только нет в интернет-магазинах, все, что закажешь - привезут. И не только ножи, но и продукты, а еще подарки двум своим племянникам двух и четырех лет. Своих детей у него нет, поэтому каждый раз он покупает им что-нибудь, чтобы порадовать.

Кроме пенсии по инвалидности Андрею пожизненно выплачивает прожиточный минимум поликлиника, по вине которой он стал инвалидом. Правда, эти деньги приходится постоянно «выбивать»: то проиндексировать забудут, то по полгода не платят.

Бороться за прогулки сил не осталось

Когда беда только произошла, Волковы жили в «трешке» на пятом этаже в доме без лифта. И Юрий Леонтьевич пошел к городским властям, мол, парень растет, как я буду таскать его? Семье дали возможность поменять жилплощадь, правда, выбирала квартиру мама Андрея (сам он вместе с отцом лежал в это время в больнице в Москве, - Ред.). Женщине очень понравился новый дом рядом с лесом и остановкой, но она не обратила внимания на то, что установить в доме пандус можно лишь после реконструкции и ликвидации на первом этаже комнаты дежурного вахтера.

В итоге сейчас от возможности выйти на улицу парня отделяют шесть крутых ступеней в подъезде, которые преодолеть самостоятельно инвалид-колясочник не может. И эти ступени доставляют семье массу проблем. Однажды когда пожилой отец поднимал сына после прогулки домой, Андрей выпал из коляски и сломал себе обе ноги.

Волковы не раз обращалась в ТСЖ, чтобы установить пандус или подъемник, но безрезультатно.

Шесть ступеней отделяют парня-инвалида от возможности самостоятельно выходить на улицу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне даже дали документ в БТИ с печатью, что перепланировка помещений общего пользования в нашем доме была проведена самовольно, но бороться дальше за свои права у нас нет сил. Мне уже 69, я перенес инфаркт и инсульт. После суда и получения компенсации мы планируем менять квартиру на жилье в таком доме, из которого Андрей сам сможет выезжать на улицу без посторонней помощи.

Сейчас Андрею 39-лет, и так как он постоянно сидит в четырех стенах, каждый день у него до боли похож один на другой: главное его развлечение – это видеоигры и общение с друзьями по интернету. Перед монитором парень нередко засиживавется до глубокой ночи, а потом просыпается к обеду.

- По дому он передвигается самостоятельно, - говорит отец. – Мы оставляем ему покушать, и он сам все разогревает. Еще он любит готовить: увидит рецепт в интернете и предлагает, мол, давай попробуем? Андрей очень любит мясо: мы буженину недавно делали, стейки жарили. Правда, после его готовки мне приходится всю кухню перемывать: пол, плиту. Но это ничего, главное, что у него интерес к чему-то есть.

Суд трижды вставал на сторону семьи

Пока сын был еще школьником, в перерыве между больницами отец Андрея два года пытался добиться правды в суде. Экспертиза, проведенная в Перми, сделала выводы, что врачи не виноваты в случившемся, и что это несчастный случай. Но истец вместе с адвокатом настаивал на проведении независимой экспертизы.

Ее сделали в Москве и столичные эксперты дали совсем другое заключение: медики, проводящие прививки, должны четко понимать, что вакцина может дать аллергическую реакцию. И им всегда нужно иметь под рукой средства противошоковой и противоаллергической терапии и экстренно их применять. А Андрей вместо этого час нюхал нашатырь.

- В начале 2000-х годов судебная практика по врачебным делам только формировалась, поэтому денежные суммы, взыскиваемые в пользу пострадавших пациентов, были столь незначительными, вдобавок суды отказывали в компенсации вреда их ближайшим родственникам, поэтому первый суд присудил в пользу Андрей Волкова только 30 тысяч рублей, - объяснил адвокат семьи Евгений Козьминых.

Смехотворная сумма сразу ушла на лекарства, но через 20 с лишним лет и мама, и папа Андрея Волкова, как родители, чей ребенок стал пожизненным инвалидом, решили подать еще два иска к детской поликлинике, ведь исковая давность по таким составам законом не предусмотрена. И оба выиграли суды.

- Свои требования они обосновали тем, что по вине ответчика им были причинены нравственные и физические страдания, - пояснили в пресс-службе Кировского районного суда Перми. - Выразились они в глубоких переживаниях по поводу утраты здоровья близкого человека, длительном нахождении в стрессовой ситуации, в ощущениях бессилия от невозможности помочь сыну, в непрекращающемся чувстве тревоги от неизвестности за дальнейшую судьбу их ребенка и в изменении привычного уклада жизни.

Недавно отец Андрея отсудил компенсацию, он потратит деньги на новое жилье, из которого сын сам сможет выходить на улицу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мама Андрея два года назад отсудила миллион рублей сначала в районном суде, потом решение подтвердил и краевой. А на днях и отец парня-инвалида тоже добился возмещения моральной компенсации, решение суда уже вступило в силу.

- Я просил три миллиона рублей, но суд снизил сумму до полутора миллионов, - говорит Юрий Волков. - Несмотря на это, мы довольны, ведь теперь сможем подыскать квартиру, из которой сын сам сможет выходить на улицу, ведь мы, увы, не вечные. Не передать словами, какие сложности нам пришлось пережить за эти годы. Сын – в инвалидной коляске, у него ни семьи, ни детей. А вместо помощника на старости, мы сами вынуждены помогать ему во всем. И уже никуда не денешься: что наше, то наше.