В Перми при пожаре в квартире погибла женщина

Огонь вспыхнул на пятом этаже / фото предоставлено очевидицей пожара

В Перми 17 июля в многоквартирном доме по улице Барамзиной, 42 произошел пожар. Подробнее о ЧП рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 17:19. Оказалось, что горели домашние вещи в комнате в одной из квартир на 5 этаже. Как уточнили спасатели, благодаря своевременным действиям соседки удалось спасти ребенка. Его вовремя вывели в безопасное место и передали врачам скорой помощи.

Фото предоставлено очевидицей пожара

В тушении принимали участие 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Потушили пожар в 17:39. Огонь охватил 8 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара есть погибший и пострадавший.

Мы связались с очевидицей произошедшего. Она живет в соседнем доме. Из окна женщина заметила дым, затем раздались крики соседи. «Из горящей квартиры смог выйти мальчик, а женщину из-за дыма не смогли достать, ждали пожарных. Мальчик очень кашлял, кричал и переживал за маму. Соседи дали ему воды. Позднее пожарные вынесли женщину без сознания, а затем ее увезла машина реанимации», — поделилась очевидица.

В МЧС сообщили, что сейчас выясняются причины и обстоятельства трагедии.

В СУ СКР нам подтвердили, что женщина погибла. Сейчас проводится доследственная проверка.

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