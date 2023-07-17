В Пермском крае начали брать плату за посещение туристических мест

Стоимость составляет 100 рублей с одного человека за три дня. Фото: Дирекция ООПТ Пермского края/ ВКонтакте

С 7 июля 2023 года в Пермском крае ввели плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Платными стали природный парк «Пермский» - участки Вишерский, Чусовской и Усвинский, а также охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов) камень». Как рассказали в Дирекции особо охраняемых природных территорий, теперь каждому туристу, кто собрался на сплав или захотел просто погулять по перечисленным местам, нужно иметь соответствующее разрешение. Стоимость составляет 100 рублей с одного человека за три дня.

– Оплатить и оформить разрешение на посещение ООПТ Пермского края можно только через сайт паркпермский.рф. Речь идет о посетителях, которые идут на короткоевремя, то есть на время походов, когда люди пришли и ушли с территории, - сообщила заместитель директора Дирекции ООПТ Пермского края Татьяна Кузнецова.

Кому не придется платить сбор?

Есть большая категория людей, которые могут не платить, но должны будут оформить соответствующее разрешение. Это жители населенных пунктов, входящих в границы ООПТ.

– Пока им достаточно иметь прописку, владение земельным участком, садовым домиком или просто домом в этих населенных пунктах. Бесплатно разрешения обязательно получают работающие на этих территориях лесники, газовики и электрики, - объяснила Татьяна Владимировна.

Также от платы за посещение природных парков освобождены пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста до 18 лет, малоимущие и многодетные семьи, участники СВО. Кроме того, бесплатный вход предусмотрен для волонтеров и участников экологических акций.

Как взимается плата на территориях?

Туристы, которые приехали на особо охраняемую природную территорию без оформленного разрешения, могут сделать это на месте.

– В начале основных маршрутов расставлены аншлаги с QR-кодом для быстрого перехода на сайт паркпермский.рф, где нужно оплатить и получить разрешение. Переход по QR-кодам работает там, где есть интернет, - уточнила замдиректора пермской Дирекции ООПТ.

На территориях орудуют мошенники

– Государственные инспекторы на территориях ООПТ находятся там всегда и обеспечивают природоохрану. У них есть удостоверения. Настоящий госинспектор проверяет наличие разрешения и документ, подтверждающий личность, так как разрешение именное,- напомнили в Дирекции. – Инспектор не имеет права брать наличные, не обладает никакими кассовыми терминалами, а также не просит никаких перечислений по номеру телефона. Оплата за посещение природных парков осуществляется только через сайт паркпермский.рф.

В случае, если установлено правонарушение, инспектор не выписывает штраф, а составляет административный протокол. Далее решение о наложении штрафа принимает административная комиссия.

Однако жителей Прикамья предупреждают, что на особо охраняемых природных территориях Пермского края активизировались мошенники. Они представляются госинспекторами и требуют с туристов оплатить 100 рублей за посещение природных парков. В ведомстве подчеркивают, что это аферисты. Туристам рекомендуют ни в коем случае не платить таким «лже-инспекторам».

На какие расходы пойдут собранные средства

Поступающие средства будут направляться на развитие, охрану и благоустройство данных природных территорий. Планируется сделать настилы в заболоченных местах, установить лавочки и беседки в местах отдыха, оборудовать на сплавных маршрутах стоянки – беседки, костровище и туалет. Также будут установлены информационные аншлаги, километровые столбы и указатели на пеших маршрутах, а для детей появятся различные деревянные фигурки. Благоустраивать территории будут поэтапно.

– Как показывает сейчас опыт платежей и расчеты, посещение природных парков Пермского края оплачивает примерно 50% посетителей. Остальные это пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи и другие, - пояснила Татьяна Владимировна.

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