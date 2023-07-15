Пермским студентам вручили дипломы на высоте 1100 метров

Момент вручения красного диплома на высоте 1100 метров. Фото: предоаставлено Андреем Королевым.

Две пермские выпускницы географического факультета ПГНИУ Дарья Кулакова и Виктория Волегова получили свои дипломы с отличием на высоте 1100 метров!

- Это стало традицией, и этот год юбилейный – десятый, - рассказала «КП» Дарья Кулакова. - Ежегодно в июне первокурсники кафедры туризма отправляются в пеший поход по горам Северного Урала. Также в нем принимают участие студенты и выпускники кафедры.

А в горах самым лучшим из выпускников вручают дипломы. В этом году диплом с отличием во время радиального выхода в горы протяженностью более 30 км, получили две выпускницы.

Фото: предоаставлено Андреем Королевым.

- Конечно, меня об этом предупредили, и я взяла платье, - улыбается Дарья. – Измученные, мы поднялись на гору Нятарухтум-Чахль, высотой 1100 метров. Было очень ветрено и холодно. Я сняла резиновые сапоги и энцефалитный костюм и быстро переоделась в платье. Меня поздравили с окончанием магистратуры и вручили диплом.

- Мы совершили радиальный выход, протяженность которого составила более 200 километров, - рассказал «КП» руководитель похода, доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ Андрей Королев. - Прошли севернее перевала Дятлова, на гору Отортен, даже заранее его не планируя, потому что позволила погода. У нас был запасной день на плохую погоду, а мы его использовали на восхождение.

Фото: предоаставлено Андреем Королевым.

Горы Северного Урала восхитили туристов множеством скал, которые поражают воображение своими формами, напоминают причудливых животных, средневековые замки и арены, где сражались гладиаторы. Также горы показали, какими они бывают во всей красе: был и сильный ветер, который валил с ног, и дождь, и мокрый снег сплошной стеной, и яркое солнце и полная тишина.

Фото: предоаставлено Андреем Королевым.

Пермские туристы собрали и утилизировали на маршруте весь мусор, который оставили после себя другие группы.

- А от нашего пребывания не осталось даже соринки, - продолжает Андрей Королев. - На вершине горы Нятарухтум-Чахль прошло вручение дипломов магистров Дарье Кулаковой и Виктории Волеговой.

Впервые в подобных практиках участвовали дети. Андрей Королев взял своего девятилетнего сына Родиона, а выпускник кафедры туризма, Александр Зинин - 11-летнего сына Алексея. Ребята с честью выдержали все испытания, и прошли пешеходный маршрут второй категории сложности.