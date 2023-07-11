В Перми предложили цифровое решение для автоматизации деятельности региональных парламентов

.

Программный комплекс «Нормосфера», который предназначен для автоматизации деятельности представительных органов власти всех уровней, успешно функционирует и развивается более 10 лет в Законодательном собрании Пермского края и 25 муниципалитетах региона. Также пермская разработка используется в Мурманской областной думе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Думе города Нефтеюганска и Законодательном собрании Кировской области.

В ближайшее время этот цифровой инструмент могут получить и другие региональные парламенты. Этот вопрос обсудили в ходе встречи в Перми федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин и генеральный директор Фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь с ИТ-компаниями, входящими в профессиональное сообщество Flexberry Foundation.

- Основные пользователи системы «Нормосфера», - депутатский корпус и сотрудники аппарата, - подчеркнул директор компании «Институт Управления Проектами» Роман Гадиатулин. - Решение не просто протестировано, оно уже доказало свою состоятельность в Пермском крае и нескольких регионах страны. Пермский опыт востребован – регулярно в Законодательное собрание Пермского края приезжают знакомиться с лучшими практиками делегации парламентов из других регионов страны. Мы предлагаем изучить этот опыт и рекомендовать проект для масштабирования в другие регионы страны. Кроме того, мы уверены, что программный комплекс «Нормосфера» имеет хороший экспортный потенциал для его продажи в дружественные страны.

Программное решение потребуется модифицировать под потребности потенциальных заказчиков – представительных органов власти дружественных стран, например, Средней Азии. Но у компании есть для этого опыт и все необходимые ресурсы.

Также участники рабочей встречи рассмотрели и другие зарекомендовавшие себя решения, подходящие для масштабирования в регионах и экспорта в дружественные страны. В их числе Геоинформационная платформа Flexberry GIS, позволяющая создавать геоинформационные системы и геопорталы для предприятий и органов власти.

- Flexberry GIS включена в реестр отечественного программного обеспечения, разработана с применением компонентов с открытым исходным кодом и лицензиями на свободное использование, - пояснил генеральный директор компании «Скайори» Игорь Щепин.

В свою очередь, специалисты ИТ-компании «Траектория времени» рассказали о разработках программного обеспечения в области ресурсоснабжения и промышленности. В частности, о «Т-Мобис», который включает в себя облачные и мобильные решения для ресурсоснабжающих организаций, а также обеспечивает документооборот с потребителями по отраслевым нормам, где документы подписываются электронной цифровой подписью. Как показывает практика, количество создаваемых за год бумажных документов сокращается на 70 процентов. С этим продуктом уже работают такие крупные структуры как ПАО «Т+», АО «СГК», ПАО «Россети».

Также для городских администраций «Траектория времени» предлагает механизм контроля подготовки к отопительному сезону.

- Эти и другие решения, которые позволяют снижать издержки, повышать конкурентоспособность российских товаров и услуг, снимают социальную напряженность необходимо всячески поддерживать. При этом следует учитывать, что сейчас закладываются основы отраслевых стандартов по применению отдельных ИТ-решений как в России, так и зарубежом, в странах потенциальных потребителях отечественных программных продуктов. Здесь много рисков и интересантов, поэтому требуется более детальное знакомство с вопросом, - резюмировал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.