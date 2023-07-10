До революции в Перми для владельцев собак были установлены строгие правила

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новое – хорошо забытое старое. Оказывается, в позапрошлом веке пермские хозяева четвероногих питомцев платили своеобразную пошлину – покупали за 25 копеек для них специальный знак.

Подумали в дореволюционной Перми и о том, чтобы велосипедисты не пугали прохожих – оборудовали специальные хоны для катания.

Это и много другое можно узнать на уникальной выставке подлинных архивных документов «Пермь – 300 раритетов», которая открылась в Центральном выставочном зале.

Документы, в том числе и рассекреченные, из фондов Государственного архива Пермского края показывают жителям и гостям региона впервые. Всего собрано 300 артефактов периода XVII – XXI века.

– Когда мы говорим об архивах, то многие представляют папку бесконечных бумаг, однако на выставке можно увидеть целое разнообразие носителей – афиши, открытки, буклеты, книги, чертежи, письма, а также фотографии, негативы, альбомы, видеопленки, фильмы и звуковые записи, - рассказала экскурсовод Елена.

Сравниваем с современностью

Многие темы, которые волновали пермяков полтора – два века назад, по сей день актуальны. Например, содержание домашних животных. В 1876 году городские власти обязали владельцев собак выгуливать своих питомцев в намордниках. А на ошейник животного владелец должен был прикрепить специальный значок, стоимость которого составляла 25 копеек.

Обязательное постановление о содержании собак для жителей Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На каждое животное владелец должен был приобрести специальный значок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также в 19-м веке в Перми появились велосипедисты. А чтобы они не пугали на улицах прохожих, им был выделен участок под велотрек. Сейчас на этом месте находится стадион Юность.

Так выглядел велосипед Кама. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В феврале 1943 года был установлен график движения трамваев. Они должны были работать перед началом и окончанием зрелищных мероприятий города. В частности, забирать пассажиров из театров. Сейчас же работу городского общественного транспорта продляют лишь во время проведения масштабных праздников – Новый год, День города и другие.

Решение об улучшении обслуживания пассажиров трамваев перед началом и окончанием работ театров г. Молотова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чертеж здания трамвайного депо, которое сохранилось до наших дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые трамваи доставили в Пермь из Москвы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так выглядит современный трамвай "Львенок". Фото: краевое правительство.

Первая школа в Перми открылась в 1736 году при Егошихинском заводе. А в 1871 году в городе появилось самое крупное женское учебное заведение – Мариинская гимназия. На представленных ниже фотографиях можно сравнить, как выглядели учебные кабинеты раньше и сейчас.

Учебный кабинет в Мариинской гимназии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 1973 году горожане отметили 250-летие Перми. Как и сегодня, к празднику готовились заранее. Пермские заводы и предприятия выпустили сувениры к 250-летию города. Были изданы несколько книг о Перми, а также появились праздничные плакаты и красочные буклеты, вкладыши, открытки, конверты с юбилейным штампом и даже карандаши. Все эти сувениру были собраны в одну подарочную папку.

Подарочная папка с сувенирами к 250-летию Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сувениры, изготовленные к 300-летию Перми. Сайт "Пермь 300".

Также на выставке можно увидеть рассекреченную в 2018 году карту мест отдыха и туризма в Пермском крае.

Схема озеленения организации отдыха и туризма в Пермской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Раньше все документы печатали на синей бумаге. Она была достаточно дорогая. Если поднести ее на свет, то можно увидеть на листе специальные знаки фабрик, на которых печаталась эта бумага. Сейчас ее используют реставраторы. На входе посетители выставки могут более подробно рассмотреть листы бумаги, которая сохранилась с середины 18-го века.

«300 раритетов» в Перми можно увидеть до 23 июля.