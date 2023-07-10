В Перми ожидается самый жаркий день за всю историю наблюдений

Температура может превысить +37 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прикамье изнывает от аномальной жары. И это еще не предел – говорят синоптики. Что ожидает пермяков в ближайшие дни, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Павел Смирнов, начальник Пермского Гидрометцентра.

- Жара пришла, но пока не на всю территорию Пермского края, - говорит метеоролог. - В центральной части погода меняется – то жарко, то прохладно. На юге даже ночью +22… +24, а по северу всего +12. В понедельник даже по разным районам Перми температура будет отличаться – от +28 до + 33 градусов. Пик волны тепла придется на вторник, 11 июля. В Перми ожидается экстремальная температура, самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра может подняться выше 37 градусов. Абсолютный рекорд для Перми - 37,2 градусов - был достигнут в 1936 году. Есть вероятность, что он будет превзойден.

- Волна тепла прокатится по всему краю, на два дня задержится температура +33 … +34 градуса. Затем начнет поступать более прохладный воздух. И к четвергу, 13 июля, ожидается уже около 22 градусов, - рассказал Павел Смирнов.

Такая температура, ниже климатической нормы, продержится до субботы. После этого снова начнется потепление – до нормальной летней погоды. В воскресенье будет +25 градусов.

На юге в центре края осадков по-прежнему не ожидается. Разве что в среду могут пройти кратковременные дожди и грозы.