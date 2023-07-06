Житель Прикамья сообщил, что встретил недалеко от Перми птичку-колибри

Скриншот видео.

На странице сообщества «Слава Краснокамск» ВКонтакте появилось необычное видео. Над растениями с белыми цветами зависает в воздухе, бешено махая крылышками, симпатичная малютка. Видно, что она высасывает из цветков нектар. Повисев над одним, перелетает к другому.

Неужели недалеко от Перми завелись колибри? Вообще-то известно, что это теплолюбивые птички, но ведь в последнее время в Прикамье стоит жаркая погода!

- Я сидел с товарищем на лавочке на улице Победы в Краснокамске и увидел, как что-то пролетело в сторону цветков, - рассказал корреспондентам «КП» автор видео Андрей Владимирович. – Ну, я подошел поближе и увидел вот это чудо, сразу же достал телефон и начал снимать!

Впрочем, снятая на видео «героиня» имеет сероватую, а не яркую расцветку, какую вроде бы должны иметь колибри.

- Вообще-то колибри могут иметь и невзрачную расцветку, - объяснил пермский орнитолог Роман Харин. – Но у нас они, конечно, не водятся - это жители Южной и Центральной Америки. Разве что птичка могла сбежать у кого-то, но я не представляю, как можно держать дома столь экзотических птиц, ведь питаются они нектаром.

В конце концов, все объяснилось гораздо проще: ученые-энтомологи опознали, кем является малютка на видео. Это не колибри, и даже не птичка, а - бабочка-бражник. Размах ее крыльев достигает пяти сантиметров, а из-за длинного хоботка, с помощью которого она добывает из цветов нектар, ее можно перепутать с колибри. Тем более, что она точно также, как и колибри, зависает над цветкам, с большой частотой размахивая крыльями.

Впрочем, ученые объяснили, что ничего удивительного нет в том, что житель Прикамья принял бабочку-бражника за колибри.

- Мне приходилось наблюдать в Южной Америке совсем маленьких колибри, всего лишь раза в полтора больше крупных бражников, которые в теплую погоду могут к нам залетать из южных регионов страны, - объяснила доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Наталья Костицина. – И порхают они у цветов почти одинаково, не обращая внимания на людей.