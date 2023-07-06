«Крылья Пармы» и фестиваль воздухоплавания: пермяков ожидают небесные выходные.

Пилотажная группа на поршневых самолетах «Первый Полет». Фото: first-flight.ru

В эти выходные в Прикамье пройдут два фестиваля, связанных с небом.

8 июля на аэродроме Фролово состоится авиационный фестиваль «Крылья Пармы».

В его программу войдут: пилотаж ЯК-52 от Александра Соловьева, мастера спорта по самолетному спорту, купольная акробатика от федерации парашютного спорта Пермского края, выступление первой в России профессиональной пилотажной группы на поршневых самолетах «Первый Полет».

Главным событием станут показательные выступления старейшей авиационной группы высшего пилотажа в России – эскадрильи «Русь».

Эскадрилья "Русь" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль пройдет с 14.00 до 19.00. Вход на аэродром будет доступен с 12.00.

Вход свободный.

Как добраться: от парковки ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162Б) будут курсировать бесплатные автобусы с периодичностью в 10 минут.

С 7 по 9 июля близ деревни Теплая Кунгурского округа состоится фестиваль воздухоплавания «ПРОНЕБО», заменивший былую «Небесную ярмарку». В нем примут участие 15 аэростатов. Состоятся также шоу парашютистов, демонстрация фигур пилотажа сверхлегкой авиации, запуск воздушных змеев.

Гости фестиваля смогут и сами подняться в небо. Стоимость полета на шаре с церемонией посвящения в воздухоплаватели - 6000 рублей. Стоимость подъема на высоту 15 метров от земли - 300 рублей. Полет на паралете над фестивальной поляной – 3500 рублей.

Вход на фестиваль свободный для всех.

Стоимость размещения в палаточном лагере со своей палаткой на весь период фестиваля составляет - 500 рублей, на сутки - 300 рублей.

Как доехать - на своем автомобиле, деревня Теплая находится в 12 километрах от Кунгура, на территории будет организована автостоянка. Также можно доехать из Перми на автобусе или электричке до Кунгура. Оттуда будет организован бесплатный трансфер до места проведения фестиваля. Автобусы-шаттлы пойдут до фестивальной поляны , от культурно-развлекательного комплекса «Премьер-зал» (ул. К. Маркса, 41) и от вокзала.