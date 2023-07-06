7 мест, которые нужно увидеть в Чусовском районе

Парк истории реки Чусовой - это музей под открытым небом. Фото: архив "КП"

В последние несколько лет у пермяков стало хорошим тоном путешествовать по родному краю и открывать для себя его красоты. А юбилей Чусового - этот праздник отмечается на днях - прекрасный повод посетить небольшой и уютный город металлургов, празднующий свое 90-летие.

К празднику Чусовой заметно похорошел: преобразился центр, появились новые остановки, укладывается асфальт. Но интересна не только праздничная программа, в Чусовом есть немало живописных мест и исторических достопримечательностей, которые можно посетить.

1. Этнографический парк истории реки Чусовой

Парк истории реки Чусовой - это главная достопримечательность города, именно он притягивает туристов, приезжающих в город. По сути, это музей под открытым небом, расположенный на берегу горной речки Архиповки, у подножия Арининой горы. Основан он был в 1981 году заслуженным деятелем культуры Леонардом Постниковым.

Главная особенность этнографического парка в том, что все экспонаты здесь можно потрогать руками: сыграть мелодию на старенькой гармошке или раздуть огонь с помощью мехов в горне кузницы.

Экспозиция музея посвящена крестьянскому быту XIX - XX веков. Ее составляют старинные крестьянские постройки, которые были перевезены на территорию парка из глубинок Чусовского района. Исторические здания сохранили свой первозданный облик.

Здесь можно увидеть кузницу, гончарную, торговую лавку, пожарную каланчу, деревенский театр, часовни и несколько жилых домов. Все постройки выполнены из дерева в стиле русской архитектуры. Их украшает традиционная резьба, кокошники, полуколонны и шатры.

Адрес: ул. Ударника, 30.

2. Памятник Ермаку

10 лет назад в самой высокой точке города Чусового появился бронзовый памятник Ермаку пермского скульптора Алексея Матвеева, автора памятника изобретателю радио Попову и скульптуры фотографа из композиции «Пермяк - солены уши».

Бронзовый Ермак высотой около 2,7 метра был отлит к 80-летнему юбилею города Чусового и 445-летию освоения Чусовских земель.

Ермак - фигура для чусовлян знаковая. Фото: Виталий Суслов.

Ермак - фигура для чусовлян знаковая. Путь казачьего атамана в Сибирь проходил по реке Чусовой и потому на постаменте прикреплена табличка с надписью: «Ермаку, доблестному патриоту России, от жителей города Чусового».

После появления в городе скульптуры Ермака у горожан появилась новая примета: чтобы случилось счастье и сопутствовала удача, атаманский сапог нужно обязательно потереть, как, к примеру, нос пермского медведя. И за 10 лет существования один сапог бронзовой статуи оказался начищен до блеска.

Адрес: ул. Мира, 17

3. Чусовской краеведческий музей

Всех желающих больше узнать об истории города Чусового ждут в местном краеведческом музее, который по праву можно назвать центром истории и культуры. Экспозиции музея рассказывают о революционных и трудовых традициях жителей Чусового, о том, как рос и развивался город, как менялся градообразующий металлургический завод, а также об известных людях города.

В краеведческом музее можно не только посетить экскурсию, но и побывать на мастер-классах и создать своими руками куколок-травянок или смастерить животных из картона.

Адрес: улица 50 лет ВЛКСМ, 10.

4. Висячий мост через Чусовую

Река Чусовая пересекает город, разделяя его на две части. Через реку перекинуто несколько мостов, самый необычный из них - висячий. Мост соединяет район Закурье с центральной частью города. Висячий мост считается одной из главных романтических достопримечательностей Чусового и является самым счастливым «свадебным» мостом.

Висячий мост через Чусовую. Фото: chusovaya.ru

По примете, если влюбленные встанут посередине подвесного моста и поклянутся друг другу в верности, то мост-неразлучник обязательно защитит их от расставания. Случалось даже, что в знак вечной любви молодожены вешали на перила замочки в виде сердечек, но так как мост находится не в самом лучшем состоянии, эту традицию решили отменить.

Также по необычному подвесному мосту можно просто прогуляться, насладиться видами и полюбоваться одной из красивейших рек Урала. Еще по подвесному мосту можно дойти до места отдыха, расположенного на другом берегу реки.

5. Спасо-Преображенский храм

Главный храм города Чусового - Спасо-Преображенский. Его начали строить в 1998 году, а первая служба была здесь совершена на Рождество 2000 года. Архитектурный ансамбль-городок выполнен из бревен в стиле русской архитектуры.

Храм имеет два массива, объединенных каскадной кровлей, на коньке которой установлен маленький барабан с золоченой маковкой. На колокольне 11 колоколов.

Работает здесь воскресная школа с просфорной, приходской библиотекой и учебным классом воскресной школы. В храме регулярно совершаются богослужения и крестные ходы.

Адрес: микрорайон Новый город.

6. Камень Гребешок и пещера Глухая ледяная

На правом берегу реки неподалеку от города Чусового находится камень Гребешок. Свое название он получил за гребнеобразную форму. Любят сюда ходить с экскурсиями туристы. В камне есть пещера «Очи черные». Летом из-за деревьев ее не видно с реки, но весной до появления листвы она заметна.

Туристы, когда едут на камень Гребешок, заглядывают и в Глухую ледяную пещеру, расположенную неподалеку в глубокой карстовой воронке.

Ее длина всего 59 метров, но интересна Глухая ледяная пещера тем, что зимой на ее дне поверх валунов и камня выстраиваются многочисленные ледяные сталагмиты, а свод покрывается большими кристаллами, размером в человеческую ладонь.

Говорят, что когда-то здесь были найдены обломки полностью окаменевших гигантских костей вымерших животных.

7. Верхне-Чусовская Казанская Трифонова женская пустынь

В пяти километрах от Верхнечусовских Городков на правом берегу реки Чусовой находится Митейная гора. Здесь расположен Верхнечусовской монастырь, который является «местом силы» для многих православных.

Верхне-Чусовская Казанская Трифонова женская пустынь. Фото: архив "КП"

Когда-то на этой горе жил блаженный Митейка, не перестававший молиться, отсюда уходил в Сибирь со своей верной дружиной Ермак. Здесь же уцелела и икона Казанской Божией Матери, датируемая XIX веком.

В конце XVIII века местные крестьяне нашли ее в лесном ручье. Народное предание гласит, что икону трижды приносили в храм, но каждый раз на следующее утро странным образом ее находили в источнике. Образ Казанской иконы Божией Матери чудом сохранился во время революций и украшен сейчас уральскими самоцветами.

Часовня на месте явления иконы восстановлена и тоже является местом паломничества. Святая вода источника дарует верующим исцеление от душевных и телесных недугов. В монастырь можно приехать помолиться и потрудиться на срок от одного дня до недели.

Казанская Трифонова женская пустынь - удивительно красивое и мощное по энергетике место. Многие паломники, однажды побывав здесь, возвращаются снова и снова за особой атмосферой доброты и ощущением незримой поддержки.