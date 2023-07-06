Электромонтер и монтажница стали героями граффити в центре Перми

Приложил руку к граффити и директор производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала «Пермэнерго» Александр Казаков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На трансформаторной подстанции филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго», которая расположена на перекрестке улиц Горького и Революции, появилось граффити, посвященное 300-летнему юбилею Перми.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авторами рисунка на энергообъекте стала уральская команда PermanentCrew под руководством Влада Ольшанского, которая создает произведения в жанре стрит-арт уже более десяти лет.

Команда художников сотрудничает с администрациями городов и крупными застройщиками, создавая новый образ утилитарных городских построек. Их работы есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, других городах. В своем творчестве ребята часто вдохновляются художественной классикой – супрематизмом Кандинского или поп-артом Уорхолла.

В нанесении изображения принял участие директор ООО «Модуль» Владимир Курбанов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На появившемся в Перми граффити изображены электромонтер «Россети Урал», который обслуживает подстанции, и электромонтажница, собирающая. Рисунок по сути является отсылкой к знаменитой скульптуре «Рабочий и колхозница». В композиции использована символика юбилея Перми, а также изображено большое сердце как символ любви к городу.

С инициативой создания в Перми объекта в стиле стрит-арт выступила компания «Модуль», специализирующая на производстве электротехнических сооружений: блочных комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пермь для нас - особый город. Сюда мы поставляем большое количество производимого «Модулем» оборудования. Поэтому нам было важно красиво поздравить город с юбилеем. В граффити отражены признание и уважение к человеку труда, к людям, которые непосредственно производят и обслуживают подстанции, чтобы жители Перми получали надежное,бесперебойное энергоснабжение, - подчеркнул директор ООО «Модуль» Владимир Курбанов.

- Компания «Модуль» выступила инициатором нанесения художественного изображения, посвященного 300-летию Перми, на одну из трансформаторных подстанций. Мы это предложение поддержали, согласовали с администрацией города и совместно реализовали, - отметил директор Пермских городских электрических сетей «Пермэнерго» Александр Казаков. - У нас есть своя программа по нанесению тематических граффити на электросетевые объекты. В частности, реализуются проекты по оформлению ТП граффити в рамках разъяснительной работы по профилактике детского электротравматизма.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние десять лет более половины всех трансформаторных подстанций, установленных в Перми, произведены «Модулем». В частности, в этом году предприятие поставит объекты с уникальным дизайном для обеспечения электроснабжения нового здания Пермской художественной галереи и краевой музыкальной школы.

В 2023 годы компанией «Модуль» была налажена сборка электрогазовых комплектных распределительных устройств, которые не только не уступают по качеству зарубежным аналогам,но и выгодно отличаются своей компактностью. Это позволяет в условиях плотной городской застройки сэкономить место при установке подстанции.

Деловое сотрудничество «Россети Урал» и компании «Модуль» - пример реализации политики импортозамещения и локализации производства в электросетевом комплексе страны. Уровень использования отечественного энергооборудования в 2022 году составил по компании «Россети Урал» более 98 процентов.