В Перми медсестра реанимировала захлебнувшуюся в Каме девочку

Отдыхая на пляже, медсестра спасла жизнь человека. Фото: группа ВК ЧП Пермь и личный архив.

Несчастный случай чуть не произошел 4 июля неподалеку от официального городского пляжа в Перми. Купаясь в Каме, чуть не утонула девочка-подросток. Заметили ее и вытащили из воды несколько неравнодушных мужчин, а вернула к жизни – медсестра Екатерина Пономарева, которая по счастливой случайности оказалась в нужное время в нужном месте.

- Мы с подругой пришли на пляж около 17.00, расположились чуть дальше от официального места для купания метра на три, - рассказала «Комсомольской правде» 23-летняя медсестра Екатерина Пономарева, работающая в стоматологии ООО Дент-Арт. - Рядом с нами находились две девочки лет 14-15. Они были одни, без взрослых и как потом выяснилось, родители даже не знали, что они ушли на пляж. Позагорав какое-то время подружки ушли купаться, а минут через 15 одна из них начала кричать и просить о помощи.

Судя по видеокадрам, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, обе девочки отплыли от берега достаточно далеко и вторая подружка начала тонуть. ЧП случилось за буйками, вне зоны ответственности спасателей. На кадрах видно, как голова ребенка то появлялась над поверхностью воды, то скрывалась.

На помощь девочкам-подросткам сразу же кинулись трое мужчин. Они поплыли за девочками, и одной из них удалось добраться до берега в полном сознании, зато другая девочка, пробыв под водой минуты две, была без сознания. Когда мужчины вытащили ее на берег, она была синего цвета.

Медсестра Екатерина Пономарева тут же начала оказывать ребенку первую помощь и быстро привела ее в сознание.

- У нее вода была в легких, - объяснила медсестра. – Пока на место шли спасатели, я сама начала оказывать девочке помощь. Минуты через две она задышала. Кто-то в это время вызвал «скорую», она приехала через 20-25 минут. Ребенка забрали в больницу.

Спасла жизнь человека Екатерина впервые, она не скрывает, что в тот момент ей было страшно, но необходимые навыки имелись, и она попыталась максимально собраться, чтобы все сделать правильно.

И как выяснилось позже, со спасенной девочкой все в порядке. Она отписалась в соцсетях и объяснила, что произошло.

- Мы не заплывали так далеко, нас течением унесло, - написала она. – И хотим сказать слова благодарности всем, кто нам помог и не бросил в такой ситуации.

Одна из спасенных девочек тоже рассказала «Комсомольской правде», как все произошло.

- Мы с подругой пришли на пляж, чтобы искупаться в жаркую погоду, - объяснила она. - Зашли в воду на небольшую глубину, а когда решили нырнуть чуть дальше, вода резко поднялась и нас понесло течение. Мы не смогли выбраться, и в какой-то момент начало казаться, что это уже все, последние вздохи.

Собрав последние силы, девочки начали кричать и звать на помощь, а вскоре увидели, как в воду прыгнули несколько мужчин и поплыли к ним.

- Я кричала настолько громко, насколько позволяли голос и состояние. Вкоре один мужчина доплыл до меня, а потом и второй. Они вынесли меня на руках на берег, подруга в этот момент тоже лежала и приходила в чувства после перенесенного шока. Когда я пришла в себя, девушка рядом дала мне воды чтоб успокоиться. Я позвонила маме и все рассказала, а потом мной стали заниматься врачи и сотрудники полиции.

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