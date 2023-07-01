Жуткий пожар в Прикамье лишил дома несколько семей

Сначала загорелись бани и надворные постройки, а затем огонь перекинулся на крышу дома

В ночь на 1 июля в селе Таборы Оханского городского округа произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в 01:55, рассказали «КП-Пермь» в ГУ МЧС по региону.

Горели бани, надворные постройки и многоквартирный одноэтажный жилой дом. До приезда пожарных самостоятельно на улицу вышли 24 человека, в том числе 5 детей.

В тушении принимали участие 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Также пожарные, рискуя жизнью, вынесли из горящих строений 4 газовых баллона. Потушить огонь удалось в 02:14. Он охватил площадь в 372 метра квадратных. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

По фотографиям с места происшествия видно, что здание сильно пострадало. К счастью, нет погибших, но проживающие там семьи лишились дома и вещей. Нам удалось связаться с несколькими жильцами и подробнее узнать о случившемся.

«В два часа ночи все загорелось. Что произошло, мы не поняли. Сгорели семь квартир. Сейчас с жильем и вещами помогают соседи, друзья, родственники», — рассказала одна из пострадавших. Она отметила, что этот дом раньше был интернатом. Также рядом была школа, и в интернате как раз жили ученики. Позднее интернат разделили и туда заехали семьи.

Более подробно о том, как произошло возгорание, рассказала еще одна пострадавшая: «Ночью нас разбудил соседский мальчик. Схватила своего ребенка, выскочила. Что в руки попалось, то и успела взять — сумку да телефон. Когда выбежали из дома, уже крыша горела. Потом еще выносили вещи. С другой стороны дома загорелась баня, и огонь как раз на крышу перекинулся».

Мы уточнили у женщины, была ли погорельцам оказана помощь со временным жильем. По ее словам, этот вопрос решается. Сейчас выходные, поэтому оставшиеся без дома жильцы продолжают ждать. Помогают близкие люди.

«Потеряли все в одночасье», — поделилась пострадавшая. Сейчас семьям нужна помощь, объявлен сбор. Помочь можно как деньгами, так и вещами. Нужны вещи личной гигиены, предметы повседневного быта, посуда, постельное белье, обувь и одежда.

Мужская одежда нужна 56 размера, женская — 50-56. Детям тоже нужны вещи, в том числе для школы. Возраст мальчиков 6-14 лет, а девочек — 4, 14 и 16. Помощь можно принести в храмы Оханского района и администрации поселений.

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